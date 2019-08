Hamburg. Zweimal 0:0 hieß es am Ende der beiden tristen Duelle zwischen dem HSV und dem VfL Bochum in der Vorsaison. Und diesmal? Die Hamburger wollen ihren vor allem in Heimspielen nicht gerade erfolgsverwöhnten Fans Tore und die Tabellenführung schenken. Denn mit einem Sieg würde der HSV mindestens für einen Tag die Zweite Liga anführen.

"Es ist nicht so wichtig, es ist aber auch nicht ganz unwichtig. Ich würde mich freuen, wenn wir die Nummer eins werden", sagte Trainer Dieter Hecking im Vorfeld der Partie. "Jedes positive Ergebnis stabilisiert das ganze Gebilde, das immer noch wackelig in einigen Spiel-Phasen ist.“

Narey steht nicht im HSV-Kader

Um nach dem 4:0 in Nürnberg und dem Weiterkommen im DFB-Pokal in Chemnitz ein weiteres positives Ergebnis einzufahren, soll Bakery Jatta (21) auf Rechtsaußen für Torgefahr sorgen. HSV-Coach Hecking setzt auf den Gambier, der wegen einer Anhörung beim DFB zu seiner Identität das Abschlusstraining verpasste. Insgesamt verzichtet Hecking auf personelle Änderungen im Vergleich zum Pokalspiel.

Nicht im Kader steht dagegen Offensivspieler Khaled Narey – und das aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Seine Frau Samira liegt in den Wehen erwartet ihr erstes gemeinsames Kind. „Ich habe ihm gesagt: das macht ja keinen Sinn, bleibe bei deiner Frau", sagte Hecking.

Die Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes – Gyamerah, Jung, van Drongelen, Leibold – Fein – Jatta, Kinsombi, Dudziak, Kittel – Hinterseer.

Bochum: Riemann – Bella-Kotchap, Lorenz, Decarli, Danilo – Losilla, Janelt – Weilandt, Maier, Lee – Ganvoula.

Schiedsrichter: Dingert (Gries).