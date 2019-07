Aufregung um HSV-Kapitän Aaron Hunt

Hamburg.. Am Donnerstagmittag war Aaron Hunt verabredet. Der Kapitän des HSV wollte sich vom Pay-TV-Sender Sky interviewen lassen. Der Start gegen Darmstadt 98 an diesem Sonntag (13.30 Uhr), die Saisonziele des HSV und seine endlich mal verletzungsfreie Vorbereitung – Gesprächsthemen hätte es mehr als genug gegeben. Doch das vereinbarte Interview, das seit Tagen abgesprochen war, fand nicht statt. Und Schuld daran hatten diese verflixten 60 Sekunden zwischen 10.52 Uhr und 10.53 Uhr.

Genau in dieser Minute dribbelte Hunt während des Vormittagstrainings in den Strafraum und knallte mit Ewerton oder Jonas David, die Augenzeugen konnten sich da nicht einigen, zusammen. Schnell einigen konnten sich dagegen sämtliche Beobachter darauf, dass Hunt sich offenbar eine ernsthafte Verletzung zugezogen hatte. Der Mittelfeldmann, der erstmals in seiner HSV-Zeit ohne Wehwehchen in der Vorbereitung davongekommen war, lag auf dem Boden und hämmerte mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Rasen. Physiotherapeut Andreas Thum war als Erster zur Stelle, umwickelte das rechte Knie mit einem dicken Eisverband und ließ den sichtlich gezeichneten Hunt wenig später im Golfcart abtransportieren.

Oh je! Aaron Hunt liegt schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Das sieht gar nicht gut aus... Gute Besserung!! pic.twitter.com/ZCvlmOzHn3 — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) July 25, 2019

Schlechte Nachricht

Die schlechte Nachricht: Sky musste natürlich auf das Interview verzichten. Die gute (und entscheidende) Nachricht ließ Sky-Moderator Jurek Rohrberg aber kurz nach der Absage seine Twittergemeinschaft wissen: „Leichte Entwarnung bei Hunt. Nach Sky-Infos ist es nur eine schwere Prellung am Knie, somit besteht Hoffnung für das Spiel am Sonntag.“

Doch Sonntag ist Sonntag – und am Donnerstagnachmittag musste Hunt zunächst einmal im Stadion von Mannschaftsarzt Götz Welsch untersucht werden. Und dieser konnte wenig später – vorerst – tatsächlich Entwarnung geben. Hunt musste nicht einmal zu einer weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ob und wie lange der 32 Jahre alte Routinier nun aber wirklich ausfällt, dürfte erst im Laufe dieses Freitags klar sein. Die medizinische Abteilung will den in den vergangenen Jahren anfälligen Fußballer und dessen strapaziertes Knie nach einer Nacht doch noch einmal gründlich untersuchen, ehe man festlegt, ob es tatsächlich die Chance gibt, dass Hunt am Sonntag spielen könnte.