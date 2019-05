HSV-News: Paderborns Aufsteiger klauen alten HSV-Hit

Die HSV-News am Dienstag, den 21. Mai 2019:

13,5 Millionen gehen durch die TV-Lappen

Mit der Abschlusstabelle stehen auch die Beträge der Fernsehgelder für die kommende Spielzeit fest, die jedem Verein von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gezahlt werden.

Im TV-Ranking belegt der HSV den 20. Platz, was trotz des verpassten Wiederaufstiegs Einnahmen in Höhe von knapp 21,5 Millionen Euro bedeuten. Im Falle eines Aufstiegs hätte der ehemalige Bundesliga-Dino in der nächsten Spielzeit rund 35 Millionen Euro eingenommen.

Zum Vergleich: Der Bundesliga-15. FC Augsburg kann für die kommende Saison etwas mehr als 43,3 Millionen Euro einkalkulieren. Stadtrivale St. Pauli kassiert 10,90 Millionen Euro.

Die Ausstrahlungen im vereinseigenen Sender HSV-TV fließen selbstverständlich nicht in den DFL-Pool.

Foto: Imago/Hübner

Die Fernsehgeldtabelle setzt sich aus den Platzierungen der Clubs in den ersten beiden Ligen zusammen, die seit der Saison 2014/2015 erreicht wurden. Insgesamt schüttet die DFL in der Saison 2019/20 an die 36 Clubs 1,16 Milliarden Euro aus.

Die Ausschüttungsbeträge werden anhand eines Vier-Säulen-Modells (Fünf-Jahres-Wertung, Sportliche Nachhaltigkeit, Nachwuchsförderung, Wettbewerb) ermittelt.

Interessant: In der Unterkategorie "Nachhaltigkeit", die in einer 20-Jahres-Betrachtung den langfristigen Beitrag eines Clubs zur Entwicklung der Bundesliga und Zweiten Liga honoriert, wird der HSV mit einem Einzelbetrag von 2,67 Millionen Euro noch auf Rang acht gelistet.

Mathenia geht mit in die Zweite Liga

Den HSV hatte Christian Mathenia nach dem Abstieg aus der Bundesliga verlassen. Nach dem abermaligen Niedergang mit dem 1. FC Nürnberg wählt der Torhüter diesmal einen anderen Weg und bleibt den Franken auch in der Zweiten Liga treu.

Zum Abschluss musste Mathenia in Freiburg noch einmal fünf Bälle aus dem Netz holen.

Foto: Imago/Zink

Dem Kicker zufolge wird Mathenia seinen bis zum Sommer 2021 laufenden Kontrakt noch in dieser Woche langfristig ausdehnen. Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

In Hamburg hatte Mathenia seinen Stammplatz am Ende der Abstiegssaison an Julian Pollersbeck verloren. In Nürnberg gehörte er in dieser Saison dagegen zu den Leistungsträgern. Nun soll der 27-Jährige bei der Rückkehr in die erste Liga mithelfen.

Für Mathenia hatte der HSV im vergangenen Sommer rund 500.000 Euro Ablöse kassiert. Vor dem Wechsel hatte er noch seinen Berater gewechselt. In der kommenden Runde könnte es für den Schlussmann nun zu einem ersten Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen aus Hamburg kommen.

Der HSV im Saisonfinale gegen Duisburg:

HSV-Stürmer Manuel Wintzheimer (r.) im Zweikampf mit Vincent Gembalies vom MSV Duisburg. Foto: Oliver Hardt / Bongarts/Getty Images

Zu früh gefreut: Nach nur 47 Sekunden jubelt Manuel Wintzheimer über sein vermeintliches 1:0. Das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung von Passgeber Josha Vagnoman aberkannt – eher zu Unrecht. Foto: Oliver Hardt / Bongarts/Getty Images

Léo Lacroix (r.) bringt den HSV per Kopf in Führung. Foto: Christian Charisius / dpa

Für den Innenverteidiger war es das erste Tor für den HSV – in seinem vielleicht letzten Spiel für die Rothosen. Foto: Axel Heimken / dpa

In der 49. Minute darf Manuel Wintzheimer dann wirklich jubeln: Sein Tor zum 2:0 zählt. Foto: Fabian Bimmer / REUTERS



Für Fiete Arp (M., gegen Duisburgs Torwart Daniel Mesenhöler and Lukas Fröde) war es die Abschiedsvorstellung beim HSV. Der Stürmer wechselt zum FC Bayern. Foto: Oliver Hardt / Bongarts/Getty Images

Zum Abschied beschenkte er sich selbst: Fiete Arp (vorn) umkurvt Duisburgs Torwart Daniel Mesenhöler und schießt zum 3:0 ein. Foto: Fabian Bimmer / REUTERS

Nach seinem Tor muss Fiete Arp mit den Tränen kämpfen. Foto: Fabian Bimmer / REUTERS

Douglas Santos (r.) hält sich Duisburgs Lukas Daschner vom Leib. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

So sieht Trauer um eine verpasste Großchance aus (v.l.n.r.): Aaron Hunt, Goutoku Sakai und Pierre-Michel Lasogga holen sich den Schlussapplaus ab. Foto: Cathrin Mueller / Bongarts/Getty Images



Toptorjäger Pierre-Michel Lasogga musste zunächst auf der Bank Platz nehmen. Foto: Christian Charisius / dpa

Trainer Hannes Wolf ließ im letzten Spiel unter seiner Verantwortung die jüngste HSV-Startelf aller Zeiten ran. Foto: Oliver Hardt / Bongarts/Getty Images

Von wegen Randale: Trotz des verpassten Aufstiegs bekundeten viele Fans ihre ungebrochene Zuneigung. Foto: Axel Heimken / dpa

Auch der suspendierte Publikumsliebling Lewis Holtby genießt offenbar noch Sympathien. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Auch der MSV Duisburg erfuhr trotz des Abstiegs große Unterstützung. Offiziell waren 2700 Gästefans angekündigt. Foto: Fabian Bimmer / Reuters



HSV-Präsident Marcell Jansen (l.) posierte vor dem Spiel mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschenschter. Foto: Axel Heimken / dpa



Paderborn feiert mit altem HSV-Song

Apropos Zweite Liga: Durch den Abstieg in der vergangenen Saison hatte sich auch ein eigentlicher Dauerbrenner unter den Fangesängen erübrigt. Die Zeilen "Sechsmal Deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, immer Erste Liga – HSV!" besitzen in der Form keine Gültigkeit mehr.

In Paderborn ging es am Montagabend feucht-fröhlich zu.

Foto: Imago/pmk

Was manchen Hamburger Anhänger ob des Verlusts des Liedguts ebenfalls (in den Ohren) schmerzen dürfte: Jetzt haben ausgerechnet die Spieler des SC Paderborn den Gassenhauer adapiert.

"Erste Bundesliga, Erste Bundesliga, Erste Bundesliga – Paderborn" intonierten die Ostwestfalen am Montagabend bei ihrer Aufstiegsfeier im Rathaus zur Melodie des "Twisted Sister"-Hits "We're not gonna take it".

Diese hatten zuvor zwar auch andere Fanszenen adapiert, doch richtig eingängig wurde es erst durch die Verwendung der HSV-Fans. Bleibt abzuwarten, wie lange dieser Text in Paderborn Bestand haben wird...

Kilian und Goebbels werden verschoben

Hannes Wolf hat sich am Montag im Volkspark verabschiedet, die Assistenten des Cheftrainers will der HSV aber offenbar behalten. In welcher Funktion die Co-Trainer André Kilian und Maik Goebbels weiterbeschäftigt werden, ist aber noch offen.

Kilian (Vertrag bis 2020) und der Belgier Goebbels (2022) waren noch auf Wunsch des Wolf-Vorgängers Christian Titz zum HSV geholt worden. Der neue Cheftrainer soll nun die Gelegenheit erhalten, ein eigenes Trainerteam zusammenzustellen.

Gegen Duisburg arbeitete das Trainerteam um André Kilian (v.l.), Torwarttrainer Nico Stremlau, Hannes Wolf, Athletiktrainer Daniel Müssig und Maik Goebbels letztmals in dieser Konstellation zusammen.

Foto: Witters