Hamburg. Am Dienstagvormittag konnten die Fans am Volksparkstadion Neuzugang Aaron Hunt erstmals im roten Trainingsshirt des HSV bestaunen. Bereits in seiner ersten Einheit deutete der technisch versierte Mittelfeldregisseur an, mit welchen Qualitäten er die Rothosen bereichern kann. Hunt war am Vortag für drei Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Hamburg gewechselt – und spaltete damit die Fanlager. Denn der 28-Jährige, der in seiner Karriere häufig als Torschütze gegen den HSV glänzte, trug 13 Jahre lang das Trikot des Nordrivalen Werder Bremen und entwickelte sich dort zu einer Vereinsikone.

Im Rahmen der Dienstagseinheit offenbarte Hunt, er könne „den Unmut einiger Bremer verstehen“, unter der Gürtellinie sollten sie aber nicht sein: „Hassbotschaften haben im Fußball nichts zu suchen.“ Er habe sich den Schritt, zum HSV zu wechseln, gut überlegt und wolle alles andere hinter sich lassen. Beim HSV wird Hunt wie bei Werder seine Lieblingsnummer 14 erhalten.

Ein neuer Hoffnungsträger für den HSV: Josip Drmic kam in der Winterpause Foto: Daniel Reinhardt / dpa

In Hamburg darf der Schweizer Nationalstürmer von Borussia Mönhcengladbach auf Leihbasis bis zum Saisonende ran Foto: Witters

Nabil Bahoui spielte zuletzt in Saudi-Arabien bei Al-Ahli Dschidda Foto: Imago/Zuma Press

Für Schweden machte der Mittelfeldspieler (l.) sechs Länderspiele Foto: Picture Alliance

Aaron Hunt wechselte für rund drei Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum HSV Foto: Witters

Der ehemalige Bremer und dreimalige Nationalspieler traf in der Vergangenheit besonders gerne gegen Hamburg Foto: Witters

Stürmer Sven Schipplock kam von Hoffenheim Foto: Witters

Der 26-Jährige gab noch am Tag der Unterschrift im Test gegen Kassel sein HSV-Debüt - ohne eine einzige Trainingseinheit mit den neuen Kollegen absolviert zu haben Foto: Witters

Endlich im Kreis der neuen Kollegen: Um den Transfer von Michael Gregoritsch (l.) gab es ein langes Tauziehen Foto: Witters

Letztlich konnte der HSV die österreichische Offensivkraft für drei Millionen Euro vom VfL Bochum loseisen Foto: Witters

Er soll der neue Leader werden: Innenverteidiger Emir Spahic kam trotz vorübergehender DFL-Sperre wegen einer Prügelei nach Hamburg Foto: Witters

Trainer Bruno Labbadia nimmt den 34-jährigen bosnischen Ex-Nationalspieler bereits in die Pflicht Foto: Witters

Auch Gotoku "Go" Sakai ist ein Mann für die Defensive. Der rechte Außenverteidiger kam für 700.000 Euro vom VfB Stuttgart Foto: Witters

Beim HSV ist der japanische Nationalspieler (r., neben Nachwuchsspieler Dongsu Kim) nicht der einzige Asiate Foto: Witters

Der 18-jährige Landsmann Tasuya Ito (r.) soll sich vorerst in der Offensive der Regionalligamannschaft für höhere Aufgaben empfehlen Foto: Witters

Höchsten Ansprüchen gerecht wird bereits Königstransfer Albin Ekdal Foto: Witters

Der 25 Jahre alte schwedische Nationalspieler kommt von Cagliari Calcio an die Elbe Foto: picture alliance / dpa

Labbadia und den HSV-Verantwortlichen waren die Dienste des "Sechsers" 4,5 Millionen Euro wert Foto: Witters

Ekdal trainierte zunächst auch an der Seite Kerem Demirbays (l.), der nach einjähriger Ausleihe an Kaiserslautern nach Hamburg zurückkehrte... Foto: Witters

...um kurz darauf an Fortuna Düsseldorf weiterverliehen zu werden Foto: Imago/Aleksandar Djorovic

Stürmer Batuhan Altintas muss langsam an den Kader herangeführt werden Foto: Witters

Der 19-jährige Türke saß bei seinem Ex-Arbeitgeber Bursaspor zuletzt ein Jahr lang auf der Tribüne Foto: Witters

Andreas Hirzel ist die neue Nummer drei unter den Torhütern Foto: Witters

Der Schweizer kam vom FC Vaduz und durfte den HSV-Kasten im Test gegen Bielefeld (0:2) direkt einmal über 90 Minuten hüten Foto: Witters

Als neuer Co-Trainer soll sich Bernhard Trares um die Heranführung junger Talente kümmern Foto: Witters

Mit Labbadia hat Trares die früheren Stationen Darmstadt, Bremen und Karlsruhe gemeinsam Foto: Witters

Und so sieht der gesamte vorläufige Bundesligakader des HSV aus Foto: Witters

In diversen Fanforen wird der Wechsel indes kontrovers diskutiert. „Da geht Hunt zu Wolfsburg mit der Argumentation, er wolle international spielen. Dann sitzt er - welch Überraschung - nur auf der Bank, weil er sich gegen de Bruyne, Perisic und Co. nicht durchsetzen konnte. Jetzt hat er als ehemaliger Langzeit-Bremer einen Vertrag bei keinem geringeren als dem HSV unterschrieben, der bis zum Ende wieder tief im Abstiegskampf stecken wird. Ich kann es nicht fassen, aber irgendwie überrascht mich das bei ihm nicht“, schreibt User „Nykxs“ im Forum auf transfermarkt.de.

Einem anderen Werder-Fan blutete das Herz, als der Wechsel ausgerechnet zum Nordrivalen bekanntgegeben wurde. „Wie tief kann man sinken? Ausgerechnet zu den Rothosen. Was kommt als nächstes? Greenkeeper beim FC WoSammerDenn?“, schreibt „Werderaner81475“ im Werder Bremen Forum.

Pizarro könnte nicht für den HSV spielen

Hin und wieder fällt auch der Vergleich zum früheren Bremer Claudio Pizarro, der sich erst vor wenigen Tagen zu einem möglichen Engagement beim HSV, der Interesse am Stürmer gehabt haben soll, äußerte. „Als Bremer kann man nicht nach Hamburg gehen“, waren seine deutlichen Worte, die ihm Werders Anhänger hoch anrechneten.

HSV-Fans sehen Hunts Transfer hingegen überwiegend positiv. „Hunt ist durchaus ein Transfer mit Sinn. Er ist für mich das letzte Puzzleteil im neuen HSV-Kader“, schreibt User „Himitsu“ auf transfermarkt.de. Auf der Abendblatt-Facebookseite prophezeit Nutzer Moritz P.: "Ab jetzt geht es bergauf mit dem HSV."

User „Shorthorny“ bezeichnet den Transfer als „Stich ins Herz“ für alle Werder-Fans und trifft damit den Haupttenor der HSV-Anhänger in den Fanforen, die ihren neuen Spielmacher größtenteils willkommen heißen und über den Nordrivalen spotten. Wenngleich ein Fan sogar mit der Kündigung seiner Mitgliedschaft droht.

Ein Wechsel zum #HSV verstößt gegen jede Form von Ethik und Loyalität dem Verein gegenüber, der ihn groß gemacht hat. #Hunt — Hatin Juce (@HatinJuce) 31. August 2015

Hunt ist allerdings nicht der erste Profi, der sowohl für den HSV als auch den Erzrivalen Werder Bremen spielte. Von Beiersdorfer bis Ailton: Klicken Sie sich durch die Textgalerie: