Dortmund - HSV 1:4 (1:2)



90. (+4) Minute: Schlusspfiff! Der HSV gewinnt 4:1 in Dortmund nach einer herausragenden Leistung. Rudnevs und Son erzielten jeweils einen Doppelpack. Bruma und Lewandowski flogen in einem packenden Spiel jeweils mit Rot vom Platz.

90. (+3) Minute: Diekmeier klärt einen Schieber-Kopfball nach einer Dortmunder Ecke auf der Linie.

90. (+1) Minute: Kacar bedient Rudnevs auf rechts. Der Lette lässt Santana erneut alt aussehen, scheitert mit seinem Schuss aber am Außennetz. Ein 5:1 wäre aber auch zu viel des Guten gewesen.

90. Minute: Der überragende Son bekommt den Sonderapplaus und darf gehen. Kacar gibt sein Saisondebüt am 21. Spieltag.

89. Minute: Toooooooor für den HSV! Das war die endgültige Entscheidung. Jansen tanzt auf der linken Seite die komplette BVB-Abwehr aus und flankt auf den zweiten Pfosten, wo Son völlig frei zum 4:1 einschiebt.

87. Minute: Kubas Fallrückzieher ist kein Problem für Adler.

83. Minute: Götze tritt Westermann auf den Fuß und sieht die Gelbe Karte.

81. Minute: Das Spiel hat sich jetzt etwas beruhigt. Der HSV steht hinten relativ sicher. Dortmund wirkt müde.

77. Minute: Santana kommt am zweiten Pfosten völlig unbedrängt zum Torschuss, zielt aber deutlich zu hoch.

74. Minute: Zweiter Wechsel beim HSV. Arslan ersetzt Skjelbred.

73. Minute: Im direkten Gegenzug schickt Götze Hummels, dessen Linksschuss Adler mit einer Glanzparade abwehren kann. Bruma schießt den Ball letztlich aus dem Gefahrenbereich.

73. Minute: Rudnevs stürmt auf den Strafraum zu, lässt Santana ins Leere laufen und rutscht dann weg. Pech für den Letten.

71. Minute: Jansens Freistoß landet am zweiten Pfosten bei Son. Der behält die Ruhe, lässt Bender aussteigen und legt ab auf Westermann, dessen Schuss aus sechs Metern noch abgeblockt wird. Da war mehr drin für den HSV.

68. Minute: Reus‘ Knaller aus 22 Metern zischt am rechten Torwinkel vorbei.

67. Minute: Nächste knifflige Szene kurz vor dem Hamburger Strafraum. Sahin schickt Reus mit einem langen Ball. Diekmeier geht kurz vor dem Sechzehner mit allem, was er hat, in den Zweikampf mit Reus und trifft ihn mit der Hand an der Schulter und mit dem Fuß am Bein. Schiri Gräfe lässt weiterspielen. Eigentlich war das die nächste Notbremse, die erneut eine Rote Karte zur Folge hätte haben müssen. Glück für den HSV.

66. Minute: Götze spielt die Kugel in den Rückraum, doch da steht keiner. Schieber spitzelt den Ball vor Son zu Sahin, dessen Schuss von Westermann abgeblockt wird.

65. Minute: Doppelwechsel beim BVB. Gündogan und Schieber ersetzen Piszczek und Kehl. Ein klares Zeichen von Trainer Klopp jetzt auf volle Offensive zu setzen.

63. Minute: Fink nimmt van der Vaart vom Platz. Rajkovic ist nun neu in der Partie und soll den Ausfall von Bruma kompensieren.

62. Minute: Toooooooor für den HSV! Jansen legt links raus auf van der Vaart, dessen Flanke Rudnevs am zweiten Pfosten zum 3:1 für die Hamburger einnickt. Klasse Antwort nach der Roten Karte gegen Bruma.

59. Minute: Bruma sieht Rot! Kehl schickt Reus, der sich den Ball noch mal vorlegt und von Bruma als letzter Mann umgegrätscht wird. Klare Sache: Rote Karte gegen den Niederländer wegen Notbremse. Nun heißt es zehn gegen zehn in Dortmund.

57. Minute: Die anschließende Ecke scheint zunächst geklärt. Doch Sahin bringt den Ball zurück in die Gefahrenzone, wo Götze per Kopf auf Hummels verlängert. Der Innenverteidiger lupft den Ball über den herausstürmenden Adler und trifft nur das Tornetz. Adler hatte Hummels aber direkt nach dem Schuss böse mit dem Fuß an der Brust getroffen. Glück für den HSV, dass es hier keinen Elfmeter für den BVB gibt.

56. Minute: Götze steckt im Strafraum durch auf Piszczek. Bruma blockt den Schuss zur Ecke.

54. Minute: Riesenchance für den HSV! Jansen flankt von links flach in die Mitte. Dort steht Aogo völlig frei. Doch der Mittelfeldspieler trifft den Ball nicht richtig und verpasst eine höhere Führung.

49. Minute: Jansen dringt von links in den Strafraum ein. Santana trifft bei seiner Grätsche erst den HSV-Verteidiger und dann den Ball. Es hätte eigentlich Elfmeter geben müssen, doch Schiri Gräfe lässt weiterspielen.

47. Minute: Skjelbred köpft van der Vaart unter höhnischem Applaus der Zuschauer den Ball ins Gesicht. Der HSV-Spielmacher lässt sich kurz behandeln, er kann aber weitermachen.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Beide Teams beginnen zunächst ohne personelle Wechsel.

Halbzeitanalyse: Der HSV führt zur Pause mit 2:1 in Dortmund. In einem hochklassigen Spiel ging der BVB durch Lewandowski nach kapitalem Abwehrschnitzer von Westermann in Führung (17.). Nur Sekunden später gelang Rudnevs der Ausgleich (18.). Wenig später schoss dann Son mit einem Traumtor die 2:1-Führung für die Hamburger (26.). Für reichlich Emotionen sorgten gegen Ende des ersten Durchgangs die Rote Karte gegen Lewandowski (31.) und das Abseitstor der Borussia (45.+2).

45. (+3) Minute: Halbzeit!

45. (+2) Minute: Der Ball liegt im Hamburger Tor, aber Schiri Gräfe pfeift die jubelnden Dortmunder zurück. Kuba schickt Piszczek auf rechts. Der Pole spielt scharf in die Mitte zum frei stehenden Kehl, dessen Schuss Adler mit einer Glanztat parieren kann. Reus spitzelt im Anschluss den Ball weiter zu Götze, der ins Tor trifft. Aber Reus stand beim Schuss von Kehl im Abseits. Korrekte Entscheidung des Schiedsrichtergespanns.

43. Minute: Erneute Großchance für den HSV! Van der Vaarts Freistoß aus dem rechten Halbfeld fällt im Fünf-Meter-Raum auf die Füße von Aogo. Doch der Mittelfeldspieler ist zu überrascht, Santana kann klären. Den Nachschuss setzt van der Vaart deutlich über das Tor.

41. Minute: Als van der Vaart zur Ecke schreiten will, wird er von einem Gegenstand aus der Dortmunder Südtribüne getroffen. Die Stimmung im Stadion ist jetzt sehr aggressiv.

40. Minute: Riesenchance für den HSV auf 3:1 zu erhöhen! Im Mittelfeld behindern sich die BVB-Spieler gegenseitig. Skjelbred bedankt sich und nimmt den Ball auf. Der Norweger bedient dann van der Vaart mit einem Klassepass in die Schnittstelle der Abwehr. Bender grätscht den Schuss des Niederländers im letzten Moment zur Ecke.

38. Minute: Bender legt sich den Ball zurecht und versucht es von der linken Strafraumkante mit einem strammen Flachschuss. Adler ist auf dem Posten und kann parieren.

35. Minute: Dazu kommen mehrere Nickligkeiten auf dem Platz, die nicht unbedingt zur Beruhigung beitragen.

34. Minute: Die Stimmung im Stadion ist jetzt sehr aufgeheizt. Die Dortmunder Fans fühlen sich durch den umstrittenen Platzverweis verpfiffen.

31. Minute: Rot für Lewandowski! Zweikampf im Mittelfeld zwischen Skjelbred und Lewandowski. Der Pole kommt klar zu spät, zieht aber voll durch und trifft nur den Norweger. Bei der anschließenden Rudelbildung rastet van der Vaart mit einem kleinen Schubser aus. Das Schiedsrichtergespann berät sich und zückt die Rote Karte gegen Lewandowski. Van der Vaart kommt mit einer Gelben Karte davon.

28. Minute: Götze bedient Lewandowski im Strafraum. Der Pole dreht sich um Bruma und Diekmeier und schließt mit links ab. Adler hat den Ball im Nachfassen. Es ist ein Klassespiel.

26. Minute: Tooooooooor für den HSV! Und was für eins. Ganz starker Auftritt von Son. Der Südkoreaner kocht erst Hummels am Mittelkreis ab, lässt dann Bender ganz alt aussehen und schlenzt den Ball von der rechten Strafraumkante mit links ins lange Eck. Der Innenpfosten hat dabei noch etwas mitgeholfen. Ein Klassetor. Der HSV führt 2:1 in Dortmund.

22. Minute: Rüdes und unnötiges Einsteigen von Aogo im gegnerischen Strafraum gegen Kuba - Gelb.

21. Minute: Nächste Riesenchance für den HSV! Van der Vaart steckt durch auf Son. Der Südkoreaner umkurvt Weidenfeller und scheitert dann aus sehr spitzem Winkel am linken Pfosten.

20. Minute: Plötzlich ist Kuba auf der rechten Seite durch. Der Pole verzieht aber deutlich.

18. Minute: Toooooooooor für den HSV! Die direkte Antwort der Hamburger. Aogo wird von Jansen auf links geschickt und leitet sofort weiter in die Mitte auf Rudnevs. Der Lette netzt aus sechs Metern unbedrängt zum 1:1-Ausgleich ein.

17. Minute: Tor für Dortmund! Ganz dicker Abwehrschnitzer von Westermann. Langer Ball der Dortmunder auf Lewandowski. Westermann wartet, bis Adler raus kommt. Der Pole geht dazwischen, zieht vorbei am HSV-Keeper und schiebt den Ball ins leere Tor zum 1:0 für den BVB.

15. Minute: Die direkte Antwort der Dortmunder: Piszczeks Flanke von rechts legt sich Götze mit der Brust vor. Frei stehend vor Adler schiebt der Nationalspieler den Ball nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Glück für den HSV.

14. Minute: Beste Chance des Spiels! Diekmeier spaziert spielerisch leicht an Bender vorbei und flankt von rechts in den Strafraum. Dort haben die Dortmunder Son überhaupt nicht auf dem Zettel. Der Südkoreaner setzt unbedrängt zum Seitfallzieher an - in die Arme von Weidenfeller.

12. Minute: Lewandowski schüttelt Westermann und Diekmeier ab und schickt Reus. Rincon beweist das Vertrauen des Trainers und grätscht dem Dortmunder den Ball vom Fuß.

10. Minute: Gleich zwei HSV-Ecken von der rechten Seite bringen nichts ein. Immerhin unterbindet Rincon den anschließenden Konter durch Kuba.

8. Minute: Klasse Tackling von Aogo gegen den bereits in den Strafraum eingedrungenen Götze. Der HSV steht kompakt und scheint die richtige Einstellung und Strategie an den Tage gelegt zu haben.

7. Minute: Erste Ecke des Spiels für den HSV. Alle Dortmunder stehen im eigenen Sechzehner. Van der Vaart schlägt die Kugel in den Fünf-Meter-Raum, Weidenfeller boxt den Ball aus der Gefahrenzone.

5. Minute: Auch die Abwehr der Hamburger steht gut. Westermann und Jansen gehen im Doppelpack energisch im eigenen Strafraum gegen Lewandowski und Kuba dazwischen.

4. Minute: Nächster HSV-Angriff: Bender klärt im Strafraum gegen Rudnevs.

2. Minute: Erste Chance des Spiels. Und zwar für den HSV! Santana klärt einen van der Vaart-Freistoß vor dem einköpfbereiten Westermann zur Ecke. Der Abwehrchef des HSV stand allerdings im Abseits. Trotzdem ein guter Auftakt der Hamburger.

1. Minute: Los geht‘s! Schiri Manuel Gräfe hat die Partie angepfiffen.

15.30 Uhr: Beide Mannschaften betreten den Rasen. Gleich geht‘s los!

15.23 Uhr: Schauspieler und BVB-Fan Wotan Wilke Möhring tippt im Sky-Interview ein 2:0 für die Borussia. Mal gucken, ob er Recht behält...

15.19 Uhr: Das Stadion ist ausverkauft. 80.645 Zuschauer freuen sich auf das Spiel und sorgen schon vor dem Anpfiff für gute Stimmung.

15.18 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Manuel Gräfe aus Berlin.

15.17 Uhr: Weniger überraschend ist die Aufstellung des HSV. Skjelbred erhält wie erwartet den Vorzug vor Arslan. Rincon ersetzt den gelbgesperrten Badelj.

15.16 Uhr: Nationalspieler Sven Bender ersetzt den am Sprunggelenk verletzten Schmelzer als Linksverteidiger beim BVB. Nuri Sahin kommt zu seiner Startelf-Premiere seit seiner Rückkehr von Real Madrid. Götze und Reus sind rechtzeitig fit geworden und stehen in der Anfangsformation.

Vor dem Spiel: Zum Auftakt des 21. Spieltags gastiert der HSV bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr). Beim 3:2-Hinspiel-Erfolg vor heimischer Kulisse gelang den Hamburgern ein unerwarteter Coup gegen den Deutschen Meister. Es war der erste Saisonsieg, nachdem der Bundesliga-Dino mit drei Niederlagen in die neue Spielzeit gestartet ist. Damals glänzte vor allem Angreifer Heung Min Son. Der Südkoreaner erzielte einen Doppelpack und brachte die Stimmung in der Imtech-Arena zum Überkochen.

Ein ähnliches Ergebnis wäre eine abermalige Überraschung. Dortmund ist dem HSV auf nahezu allen Positionen überlegen. Ein Punktgewinn ist nur über eine geschlossene Mannschaftsleistung möglich und wenn alle über sich hinauswachsen. Trainer Thorsten Fink fordert deshalb von Anfang an "Leidenschaft, Mut und Freude".

Im defensiven Mittelfeld wird der Venezolaner Tomas Rincon den gelbgesperrten Kroaten Milan Badelj ersetzen. Auf der Spielmacher-Position vertraut Fink erneut auf den zuletzt formschwachen Rafael van der Vaart. "Rafa wird spritziger, das sehe ich im Training", lobte Fink. Im rechten Mittelfeld wird wohl Per Skjelbred den Vorzug vor Tolgay Arslan erhalten.

Den Deutschen Meister plagen akute Personalsorgen vor der Partie gegen den HSV. Torhüter Roman Weidenfeller (grippaler Infekt), Marco Reus (Adduktorenzerrung), Mario Götze (viraler Infekt) und Marcel Schmelzer (Sprunggelenk, Racheninfektion) mussten wie der angeschlagene Lukasz Piszczek pausieren. Neven Subotic (Muskelfaserriss) fehlt Praxis, Kevin Großkreutz (schlechte Blutwerte) steht nicht zur Verfügung. Dadurch könnte Nuri Sahin zu seiner Startelf-Premiere seit seiner Rückkehr von Real Madrid kommen.

Gewinnt der HSV winkt mal wieder Platz fünf oder sechs, der am Ende der Saison zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Doch in der Vergangenheit scheiterten die Norddeutschen immer wieder in solchen Situationen.

Statistik

Dortmund: Weidenfeller - Piszczek (66. Gündogan), Felipe Santana, Hummels, Sven Bender - Kehl (65. Schieber), Sahin - Blaszczykowski, Götze, Reus - Lewandowski. - Trainer: Klopp

HSV: Adler - Diekmeier, Bruma, Westermann, Jansen - Rincon - Skjelbred (74. Arslan), Aogo - van der Vaart (63. Rajkovic) - Son (90. Kacar), Rudnevs. - Trainer: Fink

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Tore: 1:0 Lewandowski (17.), 1:1 Rudnevs (18.), 1:2 Son (26.), 1:3 Rudnevs (62.), 1:4 Son (89.)

Zuschauer: 80.645 (ausverkauft)

Rote Karten: Lewandowski wegen groben Foulspiels (30.), Bruma nach einer Notbremse (60.)

Gelbe Karten: Götze (3) - Aogo (2), van der Vaart (4)