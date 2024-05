Madrid. Der Ukrainer Andrij Lunin wird auch im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen die Bayern im Tor stehen. Vor einer Woche war er zweimal überwunden worden.

Der Ukrainer Andrij Lunin wird auch im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern im Tor von Real Madrid stehen. Trainer Carlo Ancelotti verzichtet für die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf einen Wechsel - trotz des Comebacks von Thibaut Courtois am vergangenen Wochenende.

„Lunin wird spielen“, sagte Ancelotti in Madrid. Der 31 Jahre alte Belgier Courtois habe seine Sache beim 3:0 in der heimischen Liga am Samstag gegen den FC Cádiz zwar gut gemacht, aber müsse zunächst „wieder zu seiner Bestform zurückfinden“.

Courtois hatte im vergangenen August einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und war seitdem ausgefallen. Das Hinspiel in München mit Lunin im Real-Tor war 2:2 ausgegangen. Leroy Sané und Harry Kane per Elfmeter hatten den 25-Jährigen bezwungen.

© dpa-infocom, dpa:240507-99-951070/2 (dpa)