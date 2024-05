London. Manchester United hat in der Premier League eine deutliche Niederlage und damit einen Dämpfer im Rennen um die Europapokal-Plätze kassiert.

Bei Crystal Palace unterlag die Mannschaft von Fußballtrainer Erik ten Haag, an dem der FC Bayern München angeblich Interesse hat, 0:4 (0:2). United rutschte in der Tabelle auf Rang acht und hat nun zwei Punkte Rückstand auf Rang sechs.

Michael Olise (12. Minute/66.), Jean-Philippe Mateta (40.) und Tyrick Mitchell (58.) trafen in London für den Außenseiter. Bei weiteren Gelegenheiten hatten die Gäste aus Manchester Glück, in der Nachspielzeit krachte ein Schuss an den Pfosten. Das vom ehemaligen Bundesliga-Coach Oliver Glasner trainierte Crystal Palace steht weiter auf Platz 14.

Ten Haag, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters trainierte, gilt als ein Kandidat auf der Liste der Münchner. Nachdem Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick ihre Zukunft als Trainer nicht beim FC Bayern sehen, soll ten Hag laut Sky über ein erneutes Interesse informiert worden sein.

