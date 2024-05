Madrid. Der 36. Titel für Real Madrid ist perfekt. Doch Trainer Carlo Ancelotti hat nur zwei Dinge im Sinn: die Champions League und den FC Bayern München.

Die Meister-Sause blies Star-Trainer Carlo Ancelotti kurzerhand ab und verschob sie auf einen späteren Zeitpunkt. Real Madrid hat sich in Spaniens Fußball-Meisterschaft vorzeitig den 36. Titel gesichert, doch das war dem Italiener nicht annähernd so wichtig wie das nächste Spiel: Am Mittwoch kommt der FC Bayern München zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League. „Die Freude hält sich in Grenzen, denn wir haben in dieser Saison ein sehr wichtiges Spiel vor uns. Wir müssen uns erholen, ausruhen und gegen Bayern unsere beste Leistung abrufen“, sagte Ancelotti.

Die Pflichtaufgabe am Samstag hatte sein Team mit einem 3:0 gegen den FC Cadiz erfüllt. Wenige Stunden später machte der neue Tabellenzweite FC Girona mit einem 4:2 gegen den entthronten Titelverteidiger und bis dahin ersten Verfolger FC Barcelona Reals Meisterschaft perfekt. Mit nun 87 Punkten können die Königlichen weder von Girona (74) noch von Barcelona (73) in den verbleibenden vier Spieltagen eingeholt werden. „Die Liga, die wir gespielt haben, war spektakulär, wir hatten viel Kontinuität und haben sehr wenige Fehler gemacht. Der Vorsprung, den wir jetzt haben, ist verdient“, sagte Ancelotti.

Schon vor dem Spiel gegen Abstiegskandidat Cadiz war der 64-Jährige gedanklich überwiegend beim Königsklassen-Duell mit seinem Ex-Club FC Bayern. Die deutschen Nationalspieler Toni Kroos und Antonio Rüdiger wurden ebenso geschont wie lange Zeit auch Jude Bellingham, der später eingewechselt wurde. „Jetzt gilt es, für das Spiel am Mittwoch 100 Prozent zu geben, und wir haben noch 90 Minuten vor uns, um in einem weiteren Finale zu stehen. Es gibt keine größere Motivation als diese, und es ist eine Gelegenheit, eine spektakuläre Saison abzuschließen“, sagte Ancelotti. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.

Am kommenden Samstag steht im Liga-Alltag das Spiel beim wie Cadiz abstiegsgefährdeten FC Granada an. Danach, so Ancelotti, stehe einer Party nichts mehr im Wege. „Wenn wir feiern müssen, werden wir es am nächsten Sonntag tun, und unsere Fans werden das verstehen“, meinte er.

