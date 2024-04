Leverkusen. West Ham United hat vor dem Spiel in Leverkusen Personalsorgen. Trotzdem gehen die Engländer zuversichtlich in die Partie. Mit einem deutschen Club haben sie gute Erfahrungen gemacht.

West Ham United muss im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Bayer Leverkusen auf seinen besten Torschützen Jarrod Bowen verzichten. „Jarrod ist nicht bei uns, er hat sich das Knie verdreht“, sagte Trainer David Moyes. Der 27-Jährige war beim 2:1-Sieg in der Premier League bei den Wolverhampton Wanderers früh in der zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.

Bowen hat in der Liga in dieser Saison 15 Treffer erzielt. „Er ist englischer Nationalspieler und wir wissen, wie wichtig er für unser Team ist, also wird er uns fehlen“, sagte Moyes. „Aber wir haben gute Spieler, die an seiner Stelle spielen können, also werden wir positiv bleiben.“ In Leverkusen muss der Coach des englischen Fußball-Clubs zudem ohne die beiden Mittelfeldspieler Kalvin Phillips und Edson Álvarez auskommen. Philips ist verletzt, Álvarez gelbgesperrt.

Moyes' Mannschaft weiß natürlich um Leverkusens Serie von 41 Pflichtspielen in dieser Saison ohne eine Niederlage. „Das könnte die bisher schwierigste Aufgabe werden. Sie haben schon lange nicht mehr verloren, und wir wissen, wie gut sie in dieser Saison gespielt haben“, sagte Kapitän Kurt Zouma. „Aber wir sind trotzdem zuversichtlich. Wir wissen, welche Qualitäten wir haben, und das haben wir gegen Freiburg gezeigt“, ergänzte er mit Blick auf das 5:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den SC Freiburg.

