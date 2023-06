Transfermarkt Spekulationen über Gündogan-Zukunft halten an

London. Die Spekulationen über die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan reißen nicht ab.

Da der 32-Jährige seinen Vertrag beim englischen FA-Cup-Gewinner Manchester City noch nicht verlängert hat, wurde nun eine Rückkehr zu Borussia Dortmund ins Spiel gebracht. Darüber berichtete die „Bild“. Dass der BVB Gündogan aber annähernd so viel bezahlen kann wie Man City; gilt als unwahrscheinlich.

Dem Vernehmen nach steht Gündogan auch vor einer Verlängerung seines Vertrags, lediglich die Laufzeit ist noch unklar. „Es ist noch nichts entschieden“, hatte der Mittelfeldspieler nach dem FA-Cup-Finale am Samstag gegen Manchester United (2:1) gesagt. „Wir werden sehen, was passieren wird.“ Gündogan hatte das Spiel mit einem Doppelpack entschieden. Auch der FC Barcelona gilt als sehr interessiert an dem torgefährlichen Mittelfeldspieler.

