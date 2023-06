Nach dem 4:0 im Hinspiel ist der SV Wehen Wiesbaden auf dem besten Weg Richtung 2. Bundesliga. Trainer Kauczinski bemerkt einen kleinen Hype in der Gegend - und freut sich auf ein volles Stadion.

Will den Aufstieg mit Wehen Wiesbaden perfekt machen: Trainer Markus Kauczinski.

Zweitliga-Relegation „Sind ganz bei uns“: Wehen Wiesbaden will Aufstieg eintüten

Bielefeld. Den dritten Zweitliga-Aufstieg des SV Wehen Wiesbaden möchte Markus Kauczinski vor bester Kulisse perfekt machen.

„Bei so einer bedeutenden Partie Fans teilweise oder sogar komplett auszuschließen, macht keinen Sinn. Wir wollen auch ein volles Stadion mit dieser speziellen Atmosphäre“, sagte Kauczinski in einem vom Verein verbreiteten Statement. Auf eine Pressekonferenz hatte der Club verzichtet. Die Hessen haben am Dienstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) bei Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld eine ideale Ausgangsposition, nachdem das Relegationshinspiel mit 4:0 gewonnen wurde.

„Über die gesamte Spielzeit hinweg sind wir sehr fokussiert und leidenschaftlich aufgetreten und haben dazu richtig guten Fußball gespielt. Es war insgesamt ein rundum gelungener Fußballabend“, sagte Kauczinski über das Hinspiel. Der Trainer warnte seine Schützlinge trotz des komfortablen Polsters. „Wir sind ganz bei uns. In den wenigen Tagen seit dem Hinspiel haben wir viel über die Tugenden gesprochen, die wir am Dienstag zeigen müssen.“

Im Hinspiel hatten Bielefeld-Fans für eine rund 20-minütige Unterbrechung gesorgt, weil sie unter anderem Böller auf den Platz warfen und Raketen in den Nachthimmel schossen. Mit der Entwicklung im eigenen Umfeld ist Kauczinski dagegen hochzufrieden. „Wir haben schon beim Heimspiel gegen Halle gesehen, dass die Region hier aufgewacht ist. Es sind jetzt noch einmal mehr Fans gekommen“, sagte der 53-Jährige. Der SVWW will nach 2007 und 2019 zum dritten Mal in die 2. Bundesliga aufsteigen.

