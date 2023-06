Star-Trainer José Mourinho hat seine Zukunft bei der AS Rom vor dem Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla offen gelassen.

Europa-League-Finale Vor Finale in Budapest: Mourinho lässt Zukunft in Rom offen

„Ich habe mit meinen Kapitänen gesprochen. Sie haben mich gefragt, ob ich bleiben würde. Sie werden es Ihnen nicht sagen, aber sie wissen genau, was ich denke“, erklärte der 60-Jährige bei der Pressekonferenz am Vorabend der Partie in Budapest. Er habe aber keinen Kontakt zu anderen Vereinen, beteuerte der Portugiese.

Für Mourinho, einen der erfolgreichsten und umstrittensten Trainer des Weltfußballs, ist es in der zweiten Saison mit der Roma das zweite Europapokal-Finale. Vergangenes Jahr hatte der Club die Conference League gewonnen. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Mourinho die Römer trotz bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrags schon in diesem Sommer verlassen könnte.

