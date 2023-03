Neapel. Harry Kane ist alleiniger Rekordtorschütze der englischen Fußball-Nationalmannschaft.

Der 29 Jahre alte Mittelstürmer von Tottenham Hotspur traf beim Auftakt in die EM-Qualifikation in Neapel gegen Italien zum zwischenzeitigen 2:0. Per Elfmeter erzielte er in der 44. Minute seinen 54. Treffer für die Three Lions. Er überholte damit den ehemaligen englischen Stürmerstar Wayne Rooney.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball