1:5! Köln lässt Kiels Traum von der Bundesliga platzen

Kiel. Der 1. FC Köln bleibt in der Fußball-Bundesliga. Holstein Kiel bleibt in der 2. Bundesliga. Die Rheinländer setzten sich am Sonnabend im Relegations-Rückspiel beim Zweitliga-Dritten Holstein Kiel mit 5:1 (4:1) durch. Damit machte die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel die 0:1-Niederlage vom Mittwoch wett.

Vor etwas mehr als 2300 Zuschauern trafen für die Kölner in einer aufregenden Anfangsphase Jonas Hector (3.) und zweimal Sebastian Andersson (6./13.). Zwischenzeitlich hatte Jae-Sung Lee (4.) den Ausgleich für die Kieler erzielt. Rafael Czichos (39.) sorgte schon früh für die Entscheidung zugunsten des Bundesligisten. Ellyes Skhiri (84.) setzte den Schlusspunkt.

Der 1. FC Köln hatte sich erst im Bundesliga-Finale am vergangenen Sonnabend durch einen Sieg gegen Schalke 04 auf den Abstiegs-Relegationsplatz gerettet. Der 67 Jahre alte Trainer Funkel kehrt nach der erfolgreichen Rettung wieder in sein Rentner-Dasein zurück. Im Ex-Paderborner Steffen Baumgart steht schon sein Nachfolger fest.

Vor drei Jahre stoppte Wolfsburg den Aufstieg der Kieler

Holstein Kiel verpasste indes das glückliche Ende einer Saison mit vielen Erfolgen wie dem Sieg im DFB-Pokal gegen Bayern München, aber auch mit vielen Widrigkeiten. Das Team von Trainer Ole Werner hatte durch zwei Niederlagen an den letzten beiden Spieltagen der 2. Bundesliga den zweiten Platz und damit den direkten Aufstieg verspielt. Nach zwei zweiwöchigen Corona-Quarantänen mussten sie ein Mammutprogramm in der Schlussphase absolvieren. Das Spiel am Sonnabend war die elfte Partie in etwas mehr als einem Monat.

Schon vor drei Jahren waren die Kieler bei ihrem Weg in die Bundesliga erst in der Relegation gestoppt worden. Damals hatten sie sich dem VfL Wolfsburg geschlagen geben müssen.