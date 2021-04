"Hat locker Zeit": Müller hat keine Eile wegen EM-Frage

München. Thomas Müller sieht in der Frage nach einer EM-Nominierung keine Eile geboten.

"Von mir gibt es da keinen neuen Stand. Der wichtigste Stand ist, dass ein Riesenspiel ansteht und dieses Thema mindestens bis Ende April oder in den Mai locker Zeit hat", sagte der Star des FC Bayern München.

Eine Woche vor der unmittelbaren EM-Vorbereitung vom 25. Mai an in Seefeld in Tirol will Bundestrainer Joachim Löw seinen vorläufigen EM-Kader nominieren. Vermutlich erst bei der Nominierung vor dem letzten Bundesliga-Spieltag werden die Fans der DFB-Auswahl erfahren, ob Löw aus Sorge vor dem nächsten Turnier-Scheitern den 31 Jahre alten Müller und vielleicht auch den 32 Jahre alten Mats Hummels mehr als zwei Jahre nach deren Ausbootung doch noch für einen Spezialauftrag zurückholt.

