Bayern München vs. FC Sevilla Neuers Supercup-Erinnerungen - "Augenmerk" aufs Spiel

Die Bayern-Stars wissen nicht, was sie in der Puskas-Arena erwartet. Nach Monaten mit Geisterspielen treten sie im Corona-Risikogebiet von Budapest im Finale gegen Sevilla erstmals wieder vor Publikum an. Die Zielsetzung ist klar - und 2013 dient als schöner Rückblick.