Europa League "Unmögliches möglich machen": Eintracht glaubt an Sensation

Die Frankfurter Eintracht ist für Überraschungen in der Europa League bekannt. Nun will der Halbfinalist des Vorjahres beim FC Basel für eine weitere sorgen: Das 0:3 aus dem Hinspiel drehen und ins Finalturnier in Nordrhein-Westfalen einziehen.