Alkohol und Schlaftabletten: Altstar Rooney festgenommen

Rooney in Washington festgenommen

Stürmerstar Wayne Rooney ist an seinem neuen Arbeitsplatz in Washington erneut mit Alkohol auffällig geworden. Der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft, gegenwärtig beim Washingtoner US-Club D.C. United unter Vertrag, hatte nach Angaben eines Sprechers auf dem Heimflug von Saudi-Arabien nach Washington Schlaftabletten genommen und dabei Alkohol getrunken.

Dieses Foto von Wayne Rooney wurde von der Flughafenpolizei erstellt.

Foto: REUTERS

Als der 33-Jährige am 16. Dezember in Washington landete, sei er "desorientiert" gewesen, sagte der Sprecher der britischen Nachrichtenagentur PA. Er sei von der Airport Police wegen eines "minderschweren Fehlverhaltens" für kurze Zeit in eine Zelle gesteckt worden, wenig später aber gegen eine Geldbuße von 25 Dollar freigelassen worden. Außerdem muss er 91 Dollar Gerichtskosten zahlen.

Rooney hatte nach Angaben der Polizei bei der Ankunft am Flughafen Washington-Dulles am Ankunftsgate einen Alarm ausgelöst. Er sei zur Ausnüchterung festgehalten worden. Nach US-Medienberichten hat er lauthals geflucht. Rooney sei sehr zufrieden damit, wie er von allen Beteiligten behandelt worden sei, ließ der Sprecher wissen.

Laut seinem persönlichen Sprecher hatte Rooney während des Fluges Schlaftabletten genommen und etwas Alkohol konsumiert. "Dadurch war er nach der Landung desorientiert." Im September 2017 hatte ein britisches Gericht dem früheren Superstar wegen Trunkenheit am Steuer ein zweijähriges Fahrverbot und 100 Sozialstunden auferlegt.

Asienmeisterschaft: Thailand feuert Trainer nach erstem Spiel

Thailand hat sich nach der überraschenden 1:4-Auftaktpleite beim Asien-Cup gegen Indien von Trainer Milovan Rajevac getrennt. "Das Resultat ist nicht das, was von der Nationalmannschaft erwartet wird und was die thailändischen Fans verdienen", sagte Verbandspräsident Somyot Poompanmoung: "Wie alle Fußballfans im Land bin ich sehr enttäuscht. Aber als Präsident kann ich vor dem Problem nicht die Augen verschließen."

Nachfolger von Rajevac, der bei der WM 2010 Ghana überraschend ins Viertelfinale geführt hatte, wird zunächst der frühere Assistenzcoach Sirisak Yodyardthai. In der Gruppe A trifft Thailand am Donnerstag auf Bahrain und am kommenden Montag auf Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate.

Madrid holt Díaz von Man City

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat Mittelfeldtalent Brahim Díaz mit sofortiger Wirkung vom englischen Champion Manchester City verpflichtet. Für den 19-jährigen Spanier, der bis 2025 bei den Königlichen unterschrieb, überweist Real 17 Millionen Euro Ablöse auf die Insel, weitere 7,5 Millionen Euro könnten in Form von Bonuszahlungen fließen.

Zudem soll in dem Vertrag eine Klausel verankert sein, die einen weiteren Transfer des spanischen U-21-Nationalspielers zum City-Erzrivalen Manchester United erschwert. In diesem Falls müsste Real 40 Prozent der Ablöse an ManCity zahlen. Bei einem Weiterverkauf von Díaz zu einem anderem Club sollen die "Skyblues" 15 Prozent der Ablöse erhalten.

Draxler trifft für Paris im Pokal

Der französische Meister Paris Saint-Germain ist seinem fünften Pokalerfolg in Serie ein weiteres Stück näher gekommen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzte sich in der vierten Runde ohne großen Aufwand mit 4:0 (1:0) beim Fünftligisten GSI Pontivy durch und wurde dabei jederzeit seiner Favoritenrolle gerecht.

Mit den früheren Bundesligaprofis Julian Draxler und Thilo Kehrer sowie den Superstars Neymar und Kylian Mbappé ließ es der in der Liga noch ungeschlagene Tabellenführer in der Bretagne ruhig angehen und kam erst durch ein Eigentor der Hausherren von Sylvain Jule (24.) zur Führung. Neymar (70.), Mbappé per Foulelfmeter (77.) und Draxler (87.) machten dann nach der Pause für den Favoriten alles klar.

Barcelona baut Vorsprung aus

Titelverteidiger FC Barcelona enteilt in der spanischen Meisterschaft der Konkurrenz, Erzrivale Real Madrid rutschte am 18. Spieltag der Primera División noch tiefer in die Krise. Während Barca durch einen 2:1 (2:1)-Erfolg vor den Toren Madrids beim FC Getafe seinen Vorsprung gegenüber Verfolger Atlético Madrid auf fünf Zähler ausbaute, kassierte Rekordchampion Real eine bittere 0:2 (0:1)-Pleite gegen Außenseiter Real Sociedad und muss als Tabellenfünfter aufpassen, dass er die Champions-League-Plätze nach der sechsten Saisonniederlage nicht aus den Augen verliert.

Für Barcelona mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten machten Superstar Lionel Messi mit seinem 16. Saisontreffer (20.) und Luis Suárez (39.) den zwölften Saisonsieg klar. Mata (43.) traf für die Hausherren. Der Vorsprung des Spitzenreiters auf Real beträgt bereits zehn Zähler.

Real Madrid unterliegt San Sebastián

Am Sonnabend war das Überraschungsteam Deportivo Alavés durch einen 2:1-Sieg gegen den FC Valencia an Real, dem Champions-League-Sieger der vergangenen drei Jahre, vorbeigezogen. Die Basken haben nun einen Zähler mehr auf dem Konto als die Königlichen um Toni Kroos, der dem Real-Spiel keine großen Impulse geben konnte. Für Real-Trainer Santiago Solari brechen nach der dritten Heimniederlage in der Liga ungemütliche Zeiten an.

Bereits in der siebten Minute gingen die Gäste aus San Sebastián durch einen verwandelten Foulelfmeter von Willian Jose, den der Brasilianer Casemiro an Mikel Merino verursacht hatte, in Führung. In der Folgezeit mühte sich Real nach Kräften, scheiterte aber entweder am starken Real-Sociedad-Torwart Geronimo Rulli oder am Aluminium, wie Lucas Vázquez kurz vor der Pause.

Nach einer Gelb-Roten Karte für Lucas Vázquez (61.) haderte Real zudem noch mit Schiedsrichter José Munuera Montero, der dem Gastgeber in der 65. Minute einen klaren Strafstoß verwehrte. Vinicius Junior war zuvor von Rulli klar gefoult worden. Der Referee bemühte aber trotz lautstarker Proteste der Madrilenen nicht den Videobeweis. Die Gäste blieben bei Kontern stets gefährlich und machten durch Rubén Pardo (83.) alles klar.

Stange-Team Syrien startet mit Syrien

Der deutsche Trainer Bernd Stange ist mit Syriens Nationalmannschaft mit einem Remis in die Asienmeisterschaft gestartet. Das Team des früheren DDR-Auswahlcoachs kam am Sonntag nicht über ein 0:0 gegen Palästina hinaus. Der 70-Jährige will mit Syrien bei der sechsten Asien-Cup-Teilnahme mindestens die Vorrunde überstehen, weitere Gegner sind Australien und Jordanien.

Gruppengegner und Titelverteidiger Australien war zuvor mit einem 0:1 gegen Jordanien in das Turnier gestartet. Stange hatte die Auswahl Syriens, die in den Play-offs zur WM 2018 im vergangenen Jahr knapp an Australien gescheitert war, Anfang dieses Jahres übernommen.

Zuvor waren die Vereinigten Arabischen Emirate ebenfalls mit einem Remis in das Turnier gestartet. Für den Gastgeber reichte es gegen Bahrain trotz drückender Überlegenheit nur zu einem 1:1 (0:0). Im Duell der Teams vom Persischen Golf kam der Gastgeber erst zwei Minuten vor dem Abpfiff durch einen umstrittenen Elfmeter zum Ausgleich. Ahmed Khalil verwandelte in der 88. Minute und sicherte dem Dritten des Asien-Cups 2015 zumindest einen Zähler. Neun Minuten zuvor hatte Mohamed Al Rohaimi den Außenseiter aus Bahrain in Führung gebracht.

