Manchester United trennt sich von Startrainer José Mourinho

José Mourinho (55) gewann mit Manchester United die Europa League, den nationalen Supercup und den Ligapokal.

Manchester United hat seinen Teammanager José Mourinho entlassen. Dies teilte der englische Rekordmeister am Dienstag mit. United belegt nach dem 17. Spieltag der Premier League mit 19 Punkten Rückstand auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool nur den sechsten Platz. Ein Interimscoach werde in Kürze ernannt, teilte United weiter mit.

Der 55-jährige Portugiese Mourinho hatte seinen Posten bei den Red Devils im Sommer 2016 angetreten. Der Vertrag lief noch bis zum Ende der laufenden Saison und enthielt eine Option auf weitere Zusammenarbeit.

Mourinho ist einer der erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt. "The Special One" gewann in vier europäischen Ligen insgesamt zehn Meistertitel. Mit dem FC Porto (2004) und Inter Mailand (2010) triumphierte Mourinho in der Champions League. Mit United gewann er 2016/17 die Europa League, Porto führte er 2003 zum Titel im Vorgängerwettbewerb Uefa-Cup. Mit Real Madrid und dem FC Chelsea blieben ihm trotz großer Erfolge auf nationaler Ebene internationale Triumphe versagt.

Olympiastadion erhält neuen Rasen

In der Winterpause der Bundesliga wird im Berliner Olympiastadion ein neuer Rasen verlegt. Das teilte die Berliner Olympiastadion Berlin GmbH mit. Nach dem Heimspiel von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt hätten die Verantwortlichen nach der Begutachtung des Rasens die Entscheidung getroffen, die Spielfläche auszutauschen. Die Partie gegen den FC Augsburg bestritt Hertha BSC noch auf dem alten Geläuf.

"Es steht außer Frage, dass wir für unseren Heimverein optimale Rasenbedingungen benötigen", sagte Stadionchef Timo Rohwedder: "Leider ist trotz des relativ milden Wetters keine Besserung des Zustandes durch Pflegemaßnahmen zu erwarten. Wir leiten nun entsprechende Tauschmaßnahmen ein."

An welchem Tag der neue Rasen verlegt werden soll, steht noch nicht genau fest. "Nur bei Temperaturen ohne Bodenfrost kann der neue Rasen inklusive Dicksode geerntet, aufgerollt und ins Olympiastadion Berlin geliefert werden", teilte der Stadionbetreiber mit. Die rund 8000 Quadratmeter große Spielfläche auszufräsen und neu zu verlegen würde ungefähr zwei Tage dauern.

Wolfsburg bindet Norwegerin Minde

In der Winterpause der Frauen-Bundesliga treibt der Double-Gewinner VfL Wolfsburg seine Planungen für die kommende Spielzeit voran. Mittelfeldspielerin Kristine Minde (26) hat ihren auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das gab der Tabellenführer am Dienstag bekannt.

Vor der Norwegerin, die seit einem Jahr beim VfL spielt, hatten bereits fünf "Wölfinnen" neue Arbeitspapiere unterschrieben: Auch Lara Dickenmann, Claudia Neto, Alexandra Popp, Ewa Pajor und Lena Goeßling bleiben dem zweimaligen Champions-League-Sieger erhalten.

Nationalspielerin Leupolz verlängert beim FC Bayern

Vizemeister Bayern München kann weiter mit Nationalspielerin Melanie Leupolz planen. Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin und Kapitänin verlängerte ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum Sommer 2020. "Melanies Verlängerung ist ein Signal für die Zukunft und die Titelansprüche unserer Mannschaft", sagte Managerin Karin Danner.

Die Olympiasiegerin, die seit 2014 in 95 Pflichtspielen für die Bayern auflief und mit München zweimal die Meisterschaft gewann, sieht bei ihrem Verein großes Potenzial: "In Europa wollen wir zu den absoluten Topmannschaften aufschließen, um auch Titelanwärter in der Champions League zu werden. Ich bin überzeugt, dass der FC Bayern diesen Sprung mittelfristig schafft, und ich möchte Teil dieses Prozesses sein."

Boca holt Burdisso als Sportdirektor

Der argentinische Meister Boca Juniors hat Ex-Nationalspieler Nicolas Burdisso als neuen Sportdirektor verpflichtet, ist aber noch immer auf der Suche nach einem neuen Trainer. Der Club hatte nach der schmerzhaften Niederlage im Endspiel der Copa Libertadores in Madrid gegen den Stadtrivalen River Plate verkündet, den zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Coach Guillermo Barros Schelotto nicht zu verlängern.

"Ich habe eine lange Zeit darauf gewartet, zu dem Ort zurückzukehren, der mich geprägt hat", sagte Burdisso, dessen erste Aufgabe es sein wird, einen neuen Trainer zu finden. "Wir haben ein klares Profil für die Art Coach, die wir brauchen", sagte Burdisso. In der argentinischen Presse werden Luiz Felipe Scolari und Jose Pekerman als mögliche Kandidaten gehandelt.

Der 37-jährige Burdisso hatte seine Karriere 1999 bei Boca begonnen und war 2004 nach Italien gewechselt. Dort spielte der Verteidiger unter anderem für Inter Mailand und AS Rom. Seine Karriere beendete Burdisso, der 49-mal für die Albiceleste zum Einsatz kam, beim FC Turin.

Sampaoli unterschreibt in Santos

Der bei der WM vorzeitig mit Argentinien gescheiterte Jorge Sampaoli ist am Montag offiziell vom brasilianischen Traditionsklub FC Santos als neuer Coach für die kommenden beiden Spielzeiten verkündet worden. Der 58-Jährige, der dem aufgrund einer Herzoperation zurückgetretenen Cuca nachfolgt, war am Sonntag zu abschließenden Verhandlungen in Brasilien eingetroffen, nachdem ihm der Herzensclub von Legende Pele bereits am Donnerstag als neuen Mann auf der Trainerbank angekündigt hatte.

Sampaoli ließ sich aber Zeit mit seiner Unterschrift, weil er seinen in den USA weilenden Anwalt dabei haben wollte. Laut UOL Esporte soll das Monatsgehalt bei umgerechnet knapp 150.000 Euro liegen, womit er einer der Topverdiener der Liga wäre. Als erste Maßnahme erließ er einen vorläufigen Transferstopp, um die Wechselwilligen wie den früheren Wolfsburger Bruno Henrique unter Augenschein zu nehmen.

Sampaoli war bei der WM in Russland mit Argentinien im Achtelfinale am späteren Weltmeister Frankreich (3:4) gescheitert, anschließend entlassen worden und seitdem vertragslos. Santos schloss die Saison 2018 als Tabellenzehnter ab und verpasste damit die lukrative Copa Libertadores.

