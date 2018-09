Schießt ein blinder St.-Pauli-Fußballer das „Tor des Monats“?

Erstmals in der Geschichte des Tor des Monats in der ARD-“Sportschau“ wurde der Treffer eines blinden Fußballers für die Auswahl der schönsten Tore eines Monats nominiert. Der 34 Jahre alte deutsche Nationalspieler Serdal Celebi vom FC. St Pauli war bei der 1:2-Niederlage im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen den MTV Stuttgart in Düsseldorf im August nach tollem Dribbling mit einem Schuss mit links in den Winkel erfolgreich.Im Highlight-Video ist das Tor nach 2:45 Minuten zu sehen.

Die Höhepunkte des Finales der Blindenfußball-Bundesliga

Fünf Tore stehen den Zuschauern der "Sportschau" jeden Monat zur Wahl. Bei der Wahl zum Tor des Monats August, die noch bis zum 15. September stattfindet, tritt Celebi gegen Kai Druschky (Chemie Leipzig), Jonas Meffert (Holstein Kiel), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) und Mike Frantz (SC Freiburg) an. Die Tore und die Abstimmung finden Sie unter diesem Link.

Der 2014er-Weltmeister Lukas Podolski ist mit 12 Auszeichnungen Rekordhalter bei der seit 1971 stattfindenden Abstimmung.

Mustafi droht Strafe wegen Torjubels

Dem früheren Weltmeister Shkodran Mustafi droht nach seinem Torjubel bei Arsenals 3:2 (1:1)-Sieg in Cardiff ein Nachspiel. Mustafi hatte nach seinem Kopfballtor in der 11. Minute mit seinen Händen den doppelköpfiger Adler gezeigt, der auf der Flagge Albaniens zu sehen ist. Weil der Torjubel des Abwehrspielers, der als Sohn albanischer Einwanderer geboren wurde, als politische Geste gewertet werden kann, muss er möglicherweise mit einer Strafe rechnen.

Mustafi hatte den Doppeladler in Richtung seines Teamkollegen Granit Xhaka gezeigt. Der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln hatte schon bei der WM in Russland mit dieser Geste für Ärger gesorgt. Die Fifa wertete sie als „unsportliches Verhalten“ und belegte Xhaka sowie die Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri und Stephan Lichtsteiner mit einer Geldstrafe.

Müller nicht zur U21

Torwart Florian Müller vom FSV Mainz 05 wird der Nationalmannschaft in der kommenden Woche aufgrund von Sprunggelenksproblemen fehlen. Wie sein Bundesligaclub am Montag mitteilte, könne der 20-Jährige aufgrund seiner Blessur nicht im Länderspiel am Freitag gegen Mexiko und im EM-Qualifikationsspiel am Dienstag kommender Woche (11. September) in Irland mitwirken. Stattdessen bleibt der Keeper zur Behandlung in Mainz.

Müller hatte sich bei den Mainzern nach dem Ausfall der bisherigen Nummer eins, René Adler (Knieprobleme), im Konkurrenzkampf mit Robin Zentner und Jannik Huth durchgesetzt und in den ersten drei Pflichtspielen der Saison das Tor der 05er gehütet. Der langjährige Juniorennationalkeeper hätte nun vor seinem Debüt in der U21 von DFB-Trainer Stefan Kuntz gestanden.

Hoeneß empfiehlt PSG Entlassung des Sportdirektors

Nach dem geplatzten Wechselwunsch von Nationalspieler Jérôme Boateng hat Bayern Münchens Vereinspräsident Uli Hoeneß den Sportdirektor von Paris Saint-Germain scharf kritisiert. „Ich würde Paris Saint-Germain raten, seinen Sportdirektor auszutauschen“, sagte Hoeneß dem „Kicker“ mit Blick auf den Portugiesen Antero Henrique und kritisierte dessen Verhandlungstaktik. „Dieser Mann ist kein Aushängeschild für diesen Verein. Wenn PSG ein Weltclub sein will, kann sich der Verein einen solchen Sportdirektor nicht leisten.“

Angeblich bot PSG zuletzt 40 Millionen Euro Ablöse für Boateng, der beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021 besitzt. Den Münchnern war das Angebot für ihren 30 Jahre alten Innenverteidiger zu niedrig. „Wir haben diese Ablöseforderung in dieser Höhe gestellt, weil wir Jérôme nicht abgeben wollten und davon ausgingen, dass Paris diesen Betrag nicht zahlen würde“, meinte Hoeneß. „Außerdem wollten wir unserem Trainer, der diesen Spieler unbedingt behalten wollte, diesen Gefallen tun.“

Der französische Meister mit Trainer Thomas Tuchel musste sich im Schlussverkauf mit dem Erwerb von Bayern-Reservist Juan Bernat (25) für geschätzte 15 Millionen Euro Ablöse begnügen.

Sportlicher Leiter weist Kritik an DFB zurück

Joti Chatzialexiou, sportlicher Leiter Nationalmannschaften, verwehrt sich gegen die im Zuge des deutschen WM-Desasters aufgekommene Kritik an Talentförderung und Trainerausbildung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). „Ich finde es befremdlich, wie die Talentförderung und die Trainerausbildung zurzeit teilweise infrage gestellt werden. Viele Aussagen werden pauschal getroffen, ohne sich mit den Inhalten zu beschäftigen“, sagte Chatzialexiou dem „Kicker“.

In diesen Bereichen werde „seit Jahren hervorragende Arbeit geleistet“. Allerdings sieht Chatzialexiou auch Bedarf für „Anpassungen“. Konkret meinte der 42-Jährige dazu: „Wir müssen den Spieler in den Mittelpunkt der Ausbildung rücken, das Coaching intensivieren und den Stellenwert der Mannschaftstaktik reduzieren.“

Wie zuletzt bereits sein Chef, Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff, kündigte Chatzialexiou die Einführung eines „Beirates“ innerhalb der Bierhoff-Direktion an. „Hier werden wir künftig mit Experten aus der Liga, ehemaligen Nationalspielern und Trainern diskutieren und Ausrichtungen gemeinsam entwickeln“, sagte er.

Aue zieht Protest gegen Spielwertung zurück

Helge Leonhardt, Präsident des Zweitligisten Erzgebirge Aue, hat seinen Einspruch gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts vom 17. Juli 2018 zurückgezogen. Damit entfällt die für Montag (14.00 Uhr) in Frankfurt am Main angesetzte mündliche Verhandlung. Da das Urteil rechtskräftig ist, muss Leonhardt eine Geldstrafe von 2000 Euro bezahlen.

Leonhardt hatte am 13. Mai nach Aues 0:1-Niederlage am letzten Zweitliga-Spieltag der Vorsaison bei Darmstadt 98 das Schiedsrichterteam um Referee Sören Storks mit Spielmanipulation in Verbindung gebracht. Durch die Niederlage verpasste die Elf aus dem Erzgebirge den vorzeitigen Klassenerhalt und musste den Gang in die Relegation antreten, wo die Rettung gegen den Drittligisten Karlsruher SC gelang.

( SID/dpa )

