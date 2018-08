Lewandowski akzeptiert Wechsel-Verbot von Kovac

Liverpool-Torhüter Karius von Fans bejubelt

Die Fans des FC Liverpool haben den deutschen Torhüter Loris Karius im heimischen Stadion an der Anfield Road gefeiert. Als der 25-Jährige, der sich im Finale des Champions League gegen Real Madrid (1:3) zwei folgenschwere Patzer leistete, am Dienstagabend im Testspiel gegen den FC Turin (3:1) eingewechselt wurde, gab es lauten Beifall und die Anhänger erhoben sich von ihren Sitzen.

Loris Karius (M.) wurde von den Liverpool-Fans gefeiert

Foto: dpa

„Es war eine wirklich große Geste. Wir haben heute ein wirklich schönes Gesicht gezeigt und das mag ich“, sagte Trainer Jürgen Klopp zu der Aktion.

Holstein Kiel holt Seydel aus Mainz zurück

Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel hat sich für die aktuelle Saison noch einmal verstärkt. Die Störche leihen den 22-jährigen Aaron Seydel für ein weiteres Jahr vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 aus. Dies teilte Holstein am Mittwoch mit. "Aaron ist ein extrem vielseitiger Offensivspieler", sagte Kiels Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Er passt perfekt in unser sehr variables Spiel und macht uns in der Offensive noch flexibler." Seydel meinte: "Das ist ein tolles Gefühl, nach Kiel zurückzukehren. Ich möchte auch in diesem Jahr mit meinen Leistungen dabei helfen, erfolgreichen Offensiv-Fußball zu spielen."

Kovac: Lewandowski hat Wechselverbot akzeptiert

Bayern-Trainer Niko Kovac hat die Spekulationen um Stürmer Robert Lewandowski beendet. In einem Gespräch mit dem Polen machte Kovac dem Stürmer klar, dass ein Wechsel nicht in Frage komme. „Robert weiß, wie ich über ihn denke und was ich von ihm halte“. sagte Kovac der „Sport-Bild“ (Mittwoch).

Robert Lewandowski bleibt beim FC Bayern München

Foto: firo

„Er ist weltweit sicherlich unter den Top drei Stürmern auf dieser Position. Wir werden ihn daher mit Sicherheit nicht abgeben. Das ist die Aussage, die ich ihm mitgegeben habe. Robert hat das akzeptiert. Das hat mich sehr gefreut“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München. Lewandowski war zuletzt immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Der 29-Jährige Torjäger hat bei den Münchner noch einen Vertrag bis ins Jahr 2021.

Kepa soll Courtois-Ersatz bei Chelsea werden

Der spanische Torwart Kepa von Athletic Bilbao soll Thibaut Courtois für eine Rekordsumme beim englischen Erstligisten FC Chelsea ersetzen. Die Londoner sollen laut spanischen Medienberichten bereit sein, von der Ausstiegsklausel in Kepas Vertrag in Höhe von 80 Millionen Euro Gebrauch zu machen. Damit wäre der 23-jährige Spanier, der bisher einmal für das Nationalteam im Einsatz war, der bis dato teuerste Torhüter-Transfer.

Real Madrid gewinnt Testspiel gegen AS Rom

Champions-League-Sieger Real Madrid hat zum Abschluss seiner US-Sommer-Tour einen weiteren Sieg gefeiert. Die Spanier gewannen am Dienstag (Ortszeit) ihr drittes und letztes International-Champions-Cup-Spiel gegen AS Rom 2:1 (2:0).

Mittelfeldakteur Marco Asensio brachte die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt bereits in der zweiten Spielminute in Führung. Gareth Bale (15. Minute) erhöhte vor 51 528 Zuschauer im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey nur wenig später auf 2:0. Den Ehrentreffer der Italiener erzielte Kevin Strootman (83.) kurz vor dem Ende der Partie. Nationalspieler Toni Kroos kam bei Real nur in der ersten Halbzeit zum Einsatz.

Madrid verabschiedet sich mit zwei Siegen und einer Niederlage aus dem Vorbereitungsturnier. Die Römer verbuchten hingegen einen Sieg und zwei Niederlagen beim International Champions Cup.

Chelsea schlägt Lyon im Elfmeterschießen

Der FC Chelsea hat im International Champions Cup gegen Olympique Lyon mit 5:4 im Elfmeterschießen gewonnen. Nach 90 Minuten hatte es am Dienstagabend an der Stamford Bridge 0:0 gestanden. Pape Diop verschoss den letzten der fünf Elfmeter der Franzosen. Der Belgier Eden Hazard verwandelte seinen Strafstoß zum 5:4. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger wurde beim FC Chelsea in der 74. Minute eingewechselt. Er kam beim Elfmeterschießen nicht zum Zuge.

( dpa/SID )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.