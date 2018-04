Klopp schlägt Pep: Manchester City gedemütigt

FC Liverpool kann im Halbfinale auf Bayern treffen. Pep Guardiola auf Tribüne verbannt. Sensation bei AS Rom gegen den FC Barcelona.

Manchester/Rom/Hamburg. Liegt ein Fluch auf diesem Duell? Startrainer Pep Guardiola kann offenbar nicht mehr gegen Jürgen Klopp gewinnen. Manchester City unterlag im Viertelfinale der Champions League Klopps FC Liverpool mit 1:2 (Hinspiel 0:3) und scheidet aus, während der ehemalige Dortmunder Trainer, der auch bei Bayern München im Gespräch ist, ins Halbfinale einzieht. Dort könnte Liverpool auf die Bayern treffen, die am Mittwoch das Rückspiel gegen den FC Sevilla zu bestreiten haben. Guardiola musste die zweite Halbzeit von der Tribüne verfolgen. Er hatte sich mit dem Schiedsrichter gestritten.

Im 14. Trainer-Duell der beiden war es der achte Sieg für Klopp. Kein anderer Kollege hat den Spanier im direkten Vergleich auch nur annähernd so häufig besiegt. Die Bilanz von Klopp gegen Guardiola: 14 Spiele, 8 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen.

Für Liverpool war es der erste Halbfinaleinzug in der Champions-League seit zehn Jahren. Die von Pep Guardiola trainierten Gastgeber agierten offensiv und gingen früh durch Gabriel Jesus (2. Minute) in Führung. Das Team mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan verpasste es jedoch, ein weiteres Tor zu erzielen. Liverpools Mohamed Salah sorgte kurz nach der Pause mit dem 1:1 (56.) für die Vorentscheidung. Der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino erzielte in der 77. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Klopp-Elf.

FC Barcelona fliegt gegen AS Rom raus

AS Rom hat den FC Barcelona überraschend aus der Champions League geworfen und das Halbfinale erreicht. Die Römer besiegten am Dienstagabend zu Hause im Viertelfinal-Rückspiel die favorisierten Spanier 3:0 (1:0). In Barcelona hatte Rom vor einer Woche noch mit 1:4 verloren und erreichte nun wegen des dort erzielten Tores erstmals die Vorschlussrunde der Champions League.

Ex-Bundesligastürmer Edin Dzeko (6. Minute) brachte die Römer früh in Führung. Daniele de Rossi (58./Foulelfmeter) und Kostas Manolas (82.) sorgten in der zweiten Hälfte für den Endstand gegen das Team von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen. Die Halbfinal-Duelle werden am Freitag ausgelost.

( HA/dpa/sid )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.