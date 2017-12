Fußball-Ticker Für die WM: Kehrt Schürrle in die Premier League zurück?

Auch West Ham an Schürrle interessiert

Weltmeister Andre Schürrle steht offenbar auch beim englischen Erstligisten West Ham United auf dem Zettel. Wie der "Guardian" berichtet, möchte der Londoner Traditionsclub den 27 Jahre alten Flügelstürmer von Borussia Dortmund in der Winter-Transferperiode bis zum Saisonende ausleihen.

André Schürrle konnte sich in Dortmund bislang nicht in der Startelf etablieren

Zuletzt hatten die "Ruhr-Nachrichten" von einem Interesse des Bundesliga-Aufsteigers VfB Stuttgart an Schürrle berichtet. Dessen Berater Ingo Haspel hatte in der vergangenen Woche bei Sky angedeutet, dass ein vorübergehender Wechsel seines Klienten auch mit Blick auf die WM 2018 in Russland in Arbeit sei.

Schürrle spielte bereits von 2013 bis Ende 2015 für den FC Chelsea in der Premier League. In der laufenden Bundesliga-Saison kam der frühere Mainzer, Leverkusener und Wolfsburger auch aufgrund von Verletzungsproblemen für den BVB nur auf 339 Einsatzminuten.

Bowling-Niete Ibrahimovic

Der nach eigenen Aussagen "unbesiegbare" Superstar Zlatan Ibrahimovic (36) muss beim Bowling anderen mehr Talent zugestehen. In der Rangliste einer bei Prominenten beliebten Bowlingbahn in Deansgate nahe Manchester reiht sich der über die Maßen selbstbewusste Torjäger des englischen Rekordmeisters Manchester United weit hinten ein.

Laut Scorerliste beweist selbst Coleen Rooney, die Eherau der englischen Fußballikone Wayne Rooney, mehr Geschick an der Kugel als Ibrahimovic. Dies geht aus einer Instagram-Story der Ehefrau von Morgan Schneiderlin hervor. Der Franzose Schneiderlin spielte einst an der Seite von Ibrahimovic und Rooney für United, zu Saisonbeginn wechselte er wie Rooney zum FC Everton.

Coleen Rooney liegt mit einem Score von 113 Punkten aber nicht nur vor dem Schweden Ibrahimovic (108), sondern auch vor dem italienischen Nationalspieler Mario Balotelli (110), der von 2010 bis 2013 bei Manchester City unter Vertrag stand. Nur die Musik-Superstars Rihanna, Drake und Lady Gaga stehen im Promi-Ranking schlechter da als Ibrahimovic.

Breitenreiter fordert Verstärkungen

André Breitenreiter am Freitag beim Trainingsauftakt von Hannover 96

Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 ist nach der Winterpause mit einem fast vollständigen Kader ins Training gestartet. Trainer André Breitenreiter wünscht sich aber noch Verstärkung durch Transfers: "Da habe ich als Trainer meine Aufgabe erledigt und Empfehlungen ausgesprochen." Er deutete aber an, dass er noch einen Innenverteidiger brauche.

Zum Auftakt des Mannschaftstrainings fehlten die Langzeitverletzten Edgar Prib, Jonathas und Felipe. Bei allen drei Profis ist noch unklar, wann sie wieder spielen können. Mittelfeldspieler Sebastian Maier fehlte wegen einer Erkrankung kurzfristig.

Rettig wettert gegen Investoren

Geschäftsführer Andreas Rettig vom FC St. Pauli hat sich erneut für die "50+1"-Regel stark gemacht, die es Investoren erschweren soll, deutsche Proficlubs zu übernehmen. Dem oft angeführten Argument, Investoren würden den Kampf um die Meistertitel spannender machen, trat der 54-Jährige entschieden entgegen. In der Fußball-Bundesliga sieht er Meister Bayern München auf Jahre vorn.

St. Paulis Geschäftsführer Andreas Rettig

"Mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass ein Investor derart viel investiert, dass die Bayern angegriffen werden könnten. Der Zug ist abgefahren. Bayern München wird nicht mehr zu putzen sein", sagte Rettig der "Frankfurter Rundschau" in einem Interview. Dass durch den Wegfall von "50+1" der Wettbewerb gestärkt werde, sei "blanker Unsinn", meinte Rettig, der in Deutschland einer der stärksten Befürworter dieser Regel ist.

Zugleich warnte er die Bundesligisten davor, die im Fußball-Geschäft zunehmende Preistreiberei mitzumachen. Als Beispiel nannte er Paris Saint-Germain, das dank Investorenhilfe für den Brasilianer Neymar die Rekordablöse von 222 Millionen Euro an den FC Barcelona zahlte. "Sie können diesen Wettstreit gegen Staatsfonds und Oligarchen nicht gewinnen", sagte Rettig.

Wegen Trauerfalls: Hinteregger fehlt beim Trainingsauftakt

Moritz Leitner (l.), Marco Richter (M.) und Daniel Opare auf dem weg zum Trainingsauftakt des FC Augsburg

Ohne Verteidiger Martin Hinteregger ist der FC Augsburg in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Österreicher fehlte am Freitag wegen eines Trauerfalls in der Familie. Der 25-Jährige soll nach Angaben eines Vereinssprechers zum Trainingslager der Fuggerstädter vom 2. bis 7. Januar auf Teneriffa wieder zum Tabellenneunten stoßen.

Bei frostigen Temperaturen und Sonnenschein absolvierten Hintereggers Kollegen indes vor etwa 30 Zuschauern ihre erste Einheit nach der kurzen Winterpause. Vom 2. bis 7. Januar reisen die Augsburger um die Leistungsträger Philipp Max, Michael Gregoritsch und Alfred Finnbogason ins Trainingslager auf Teneriffa. Ihr erstes Rückrundenspiel bestreiten die Augsburger bereits am 13. Januar zu Hause gegen den HSV.

Frankfurt startet mit Fabián

Mit seinem lange verletzten Spielmacher Marco Fabián ist Eintracht Frankfurt in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Der Mexikaner stand am Freitag ebenso auf dem Platz wie der spanische Mittelfeldspieler Omar Mascarell, der nach einer Achillessehnenoperation bisher noch keine Minute in dieser Saison gespielt hat. Fabián hat eine komplizierte Bandscheibenverletzung auskuriert.

Marco Fabián (M.) hatte beim Trainingsauftakt mit Omar Mascarell (l.) und Carlos Salcedo seinen Spaß

Eintracht-Trainer Niko Kovac versammelte nach nur achttägiger Pause 29 Profis auf dem Trainingsplatz neben der Commerzbank-Arena. Noch nicht dabei war Innenverteidiger David Abraham, der wegen Magen-Problemen individuell trainierte. Zudem fehlten Offensivspieler Marius Wolf, der laut Verein wegen eines privaten Termins verhindert war, und Ersatztorwart Jan Zimmermann (grippaler Infekt).

Der Tabellenachte startet am 2. Januar ins Trainingslager nach Alicante (Spanien). Zum Rückrundenauftakt empfängt die Eintracht am 13. Januar den SC Freiburg.

Videobeweis soll überprüft werden

Nach der massiven Kritik wegen zahlreicher Problemen in der Bundesliga-Hinrunde wird der Videobeweis in der Winterpause nochmals hinterfragt. "Wir werden die kurze Spielpause nutzen, um noch einmal alle Spielvorgänge der Hinrunde auszuwerten und einzuordnen", sagte l DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich dem "Tagesspiegel". Die Spitzenreferees treffen sich vom 3. Januar an auf Mallorca zum Lehrgang, dort ist der Videobeweis das große Thema.

Fröhlich räumte Fehler bei der Umsetzung des Projektes ein, die auch die Schiedsrichter verunsichert hätten. Zudem habe auch der Schiedsrichter-Streit dem Videobeweis geschadet. "Bei einem so wichtigen Projekt ist es erst recht wichtig, dass das Team in eine Richtung denkt und handelt", sagte Fröhlich. "Fakt ist, dass die atmosphärischen Störungen dem Ansehen der Schiedsrichter geschadet haben."

Leipzig bessert Angebot für Halstenberg nach

Der linke Verteidiger Marcel Halstenberg wechselte 2015 vom FC St. Pauli zu RB Leipzig

RB Leipzig soll der "Bild"-Zeitung zufolge sein Vertragsangebot für Nationalspieler Marcel Halstenberg nachgebessert haben. Laut dem Bericht vom Freitag soll 26 Jahre alte Abwehrspieler ein erstes Angebot abgelehnt haben. Sein derzeitiger Vertrag ist gültig bis Mitte 2019. Der Bundesligist aus Sachsen soll nun noch einmal nachgelegt haben.

Halstenberg kam im August 2015 vom FC St. Pauli. Im November absolvierte der gebürtige Niedersachse beim 0:0 auswärts gegen England sein erstes Länderspiel. Im letzten Meisterschaftsspiel der Roten Bullen in 2017 verletzte sich Halstenberg allerdings. Bei seinem Treffer zum 2:3-Endstand gegen Hertha BSC zog er sich einen dreifachen Bruch der rechten Mittelhand zu. Ob er zum Rückrundenstart am 13. Januar gegen den Tabellenzweiten FC Schalke 04 wieder einsatzbereit ist, ist noch fraglich.

