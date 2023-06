Torjäger Terodde bleibt auf Schalke - „Soll Hoffnung geben“

Gelsenkirchen. Fußball-Profi Simon Terodde hat nun doch seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 verlängert. Der Vorletzte der abgelaufenen Bundesliga-Saison bestätigte am Freitagmorgen die Einigung zunächst auf einem 30 Sekunden langen Twitter-Video, das mit den Worten „Danke Simon, dass Du bleibst“, endete. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Am 5. April hatte der 35-Jährige erklärt, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. „Ich war mir absolut sicher, dass wir den Klassenerhalt in der Bundesliga gemeinsam schaffen werden. Daher stand vor ein paar Wochen für mich fest, dass mein Weg auf Schalke enden wird,“ sagte Terodde in einer Vereinsmitteilung zu seinem damaligen Statement. „Deshalb habe ich damals den Verantwortlichen meine entsprechende Entscheidung mitgeteilt. Der Abstieg hat für mich dann alles verändert.“

Torjäger will Trainerlizenzen erwerben

Der neue Kontrakt ist laut Verein zweigeteilt. Die Gesamtlaufzeit des Vertrags beträgt demnach drei Jahre. Nach dem Ablauf einer jeden Saison werde die sportliche Leitung entscheiden, ob Terodde weiter für die Lizenzmannschaft aufläuft oder den Verein in anderer Funktion unterstützt. Außerdem werde der gebürtige Bocholter ein Trainee-Programm absolvieren und die volle Unterstützung bei dem Erwerb von Trainerlizenzen erhalten.

Die Verlängerung mit dem Führungsspieler ist für Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel auch ein Signal an die starke Konkurrenz in der 2. Liga. „Er soll allen Schalkern auch die Hoffnung und die Gewissheit geben, dass wir angreifen werden“, sagte er am Freitagmorgen am Rande der Vorstellung des neuen Sportdirektors André Hechelmann. Mit 30 Toren in der Saison 2021/2022 führte er den Club 2022 als Zweitligameister zurück in die Bundesliga. Terodde ist mit insgesamt 172 Treffern Rekordtorschütze in der 2. Bundesliga. Er hatte den langjährigen Rekordmann Dieter Schatzschneider (153 Tore) abgelöst.

Die Mannschaft von Chef-Coach Thomas Reis absolviert am Montag, 26. Juni, ihren Trainingsauftakt im Parkstadion.

