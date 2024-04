Leverkusen. Nach dem erstmaligen Titelgewinn von Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga ist es in der Stadt laut Polizei am Abend ruhig geblieben. „Die Feierlichkeiten laufen friedlich und entspannt“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach dem erstmaligen Titelgewinn von Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga ist es in der Stadt laut Polizei am Abend ruhig geblieben. „Die Feierlichkeiten laufen friedlich und entspannt“, sagte ein Sprecher der Polizei.

„Wir hatten den ersten Platzsturm kurz vor Abpfiff, das konnte aber vor Ort gut und ruhig geregelt werden.“ Auch nach dem Spiel sei alles ruhig verlaufen. „Es gibt ja etwas zu feiern.“

Die Abreise der Bremer Fans habe ohne Probleme stattgefunden, erklärte der Sprecher. „Einige Straßenzüge sind rund ums Stadion noch durch Fans blockiert und entsprechende Umleitungen durch notwendige Sperrungen eingerichtet.“

Es seien zusätzliche Beamte in Leverkusen im Einsatz, um die Feierlichkeiten zu begleiten. Bereits vor dem Spiel hatte die Polizei ihre Kräfte verstärkt. Insgesamt sei das erste Fazit aber positiv. „Im Moment ist es ruhig“, so der Polizeisprecher.

© dpa-infocom, dpa:240414-99-675320/2 (dpa)