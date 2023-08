Hoffenheimer Stiller wechselt zu Hoeneß nach Stuttgart

Stuttgart. Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Angelo Stiller wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfB Stuttgart. Das gaben die beiden Clubs bekannt.

Der Mittelfeldspieler erhält beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei rund sieben Millionen Euro liegen und durch mögliche Bonuszahlungen noch steigen können.

„Wir sind froh, dass wir mit Angelo Stiller einen so hoch veranlagten Spieler für unser zentrales Mittelfeld verpflichten konnten. Mit seiner Verpflichtung setzen wir einen wichtigen Schritt, um auf die Transfers der vergangenen Tage zu reagieren“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Stiller trifft auf seinen früheren Trainer Hoeneß

Stiller stand in den ersten beiden Pflichtspielen der Hoffenheimer in dieser Saison in der Startelf, entschied sich aber dennoch für einen Wechsel. „In der vergangenen Saison kam er nicht auf die von ihm erwartete Spielzeit und so wurde uns schon seit Längerem signalisiert, dass er seine Zukunft nicht in Hoffenheim sieht“, sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen. „Daran konnten auch die jüngsten Einsätze nichts mehr ändern, weshalb wir auch unter der Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten dem Transfer letztlich zugestimmt haben.“

In Stuttgart trifft Stiller auf seinen früheren Trainer Sebastian Hoeneß, unter dem er schon bei der TSG und zuvor in der zweiten Mannschaft und im Nachwuchs des FC Bayern München gespielt hat. Der VfB hatte nach dem Wechsel des japanischen Nationalspielers Wataru Endo zum FC Liverpool in der vergangenen Woche nach Ersatz für das zentrale Mittelfeld gesucht und vermeldete den Nachfolger nun kurz vor dem Auftritt an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: 1. Bundesliga