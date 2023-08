Müller und Choupo-Moting zurück im Bayern-Training

München. Drei Tage vor dem Supercup-Duell des FC Bayern mit RB Leipzig haben Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting wieder Teile des Münchner Mannschaftstrainings absolviert.

Bilder, die der deutsche Fußball-Rekordmeister veröffentlichte, zeigten die beiden Offensivspieler mit ihren Teamkollegen auf dem Rasen an der Säbener Straße. Die Partie am Samstag (20.45 Uhr) in der Allianz Arena dürfte für die Angreifer dennoch zu früh kommen.

Müller fehlte zuletzt wegen Hüftproblemen. Choupo-Moting war wegen Kniebeschwerden ausgefallen. Beide hatten den Münchner Marketing-Trip nach Asien verpasst.

