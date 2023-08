VfB Stuttgart mehrere Wochen ohne Neuzugang Undav

Stuttgart. Neuzugang Deniz Undav wird dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart aufgrund einer Verletzung mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der Angreifer zog sich im Training einen Teilriss des Außenbandes im Knie zu, wie die Schwaben mitteilten. Eine Operation sei nicht notwendig.

Undav war erst vergangene Woche vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion an den Neckar gekommen. Beim 3:0-Erfolg im Testspiel bei Sheffield United feierte der 27-Jährige nach etwas mehr als einer Stunde sein Debüt für den VfB. Die Stuttgarter treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Samstag (13 Uhr/Sky) auf den Regionalligisten TSG Balingen.

