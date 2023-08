Bayerns Saison-Generalprobe ohne Nationalspieler Kimmich

Der FC Bayern München musste das letzte Testspiel vor dem Saisonstart gegen die AS Monaco ohne Joshua Kimmich bestreiten.

Der Fußball-Nationalspieler pausierte im Sportpark Unterhaching „aufgrund von Belastungssteuerung“, wie der deutsche Rekordmeister vor Spielbeginn mitteilte. Der 28-jährige Kimmich hatte bereits am Sonntag im Training gefehlt. Auch das wurde mit Belastungssteuerung begründet.

Bei der Generalprobe für das Supercup-Duell mit DFB-Pokalsieger RB Leipzig am kommenden Samstag in der Münchner Allianz Arena nominierte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach Kimmichs Ausfall erstmals in der Saisonvorbereitung Leon Goretzka für die Startformation. Der Nationalspieler sollte das Münchner Team als Kapitän anführen.

Auf der jüngsten Asienreise des Bundesligisten war der 28-jährige Goretzka gegen Manchester City, Kawasaki Frontale und den FC Liverpool jeweils nur als Einwechselspieler zum Zuge gekommen.

