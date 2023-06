Bundesliga Offiziell: Rummenigge in Bayern-Aufsichtsrat berufen

München. Karl-Heinz Rummenigge ist wie angekündigt neues Mitglied im Aufsichtsrat des FC Bayern. Der frühere Vorstandsvorsitzende wurde auf der turnusmäßigen Sitzung der Hauptversammlung der FC Bayern München AG berufen.

„Wir sind glücklich, Karl-Heinz Rummenigge als Mitglied für unseren Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Er ist eine der großen Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Clubs, jeder kennt seine Verdienste. Seine Erfahrung, seine Fachkompetenz und sein internationales Netzwerk werden uns enorm helfen, damit der FC Bayern auch in Zukunft weiter erfolgreich ist“, wurde der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Hainer in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Auch Hoeneß gehört zum Aufsichtsrat

Rummenigge soll beim deutschen Meister nach der Trennung von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wieder mehr eingebunden werden. „Dem Aufsichtsrat danke ich für das Vertrauen und freue mich, dem FC Bayern in diesem Gremium künftig zur Seite zu stehen. Ich hatte das große Glück und die Ehre, mit diesem Club viele Erfolge zu feiern, deshalb komme ich der Bitte des Aufsichtsrats gerne nach“, sagte der 67-jährige Rummenigge.

ℹ Rückkehr zum #FCBayern: Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat berufen. — FC Bayern München (@FCBayern) May 30, 2023

Zum nun neunköpfigen Aufsichtsrat gehört auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Der 71-jährige Hoeneß führte den Verein lange gemeinsam mit Rummenigge, der fast zwei Jahrzehnte Vorstandschef war. In seine Amtszeit fielen etwa die Triple-Gewinne 2013 und 2020. Vor zwei Jahren räumte Rummenigge seinen Posten vorzeitig für Nachfolger Kahn.

