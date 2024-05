Hamburg. Beim Finalturnier der European League konnten auch drei deutsche Teams nicht für eine volle Halle sorgen. EHF-Präsident aber zufrieden.

Michael Wiederers Gesicht trug ein zufriedenes Lächeln, als er am frühen Sonntagabend im Bauch der Hamburger Barclays Arena stand. Drei von vier Spielen des Final Four der European League waren absolviert, als der Präsident der Europäischen Handballföderation (EHF) eine positive Bilanz zog. „Wahrscheinlich kann man sich von einer Premiere gar nicht mehr erwarten. Wir sind sehr zufrieden“, sagte der 68 Jahre alte Österreicher.

Mit seinem Wiener Akzent und glücklichen Gesichtsausdruck war Wiederer zwar abzunehmen, dass ihm das erste Finalturnier des zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerbs in neutraler Halle gefallen hatte. Trotzdem war bei der Premiere nicht alles perfekt. Mit 9400 Handballfans war die 13.182 Zuschauer fassende Arena nicht ausverkauft, auch von den VIP-Logen waren augenscheinlich nur rund ein Drittel verkauft.

Handball: European League soll mit Final Four in Hamburg bleiben

„Es mag merkwürdig klingen, dass ich hier in Hamburg über Köln spreche. Aber als wir dort das erste Final Four der Champions League veranstaltet haben, war es auch ein unglaublicher Kampf, die Zuschauer in die Halle zu bringen. Wenn man das hier als Start-Up sieht und weiß, wie es heute in Köln ist, sind wir sehr zufrieden mit den Zuschauerzahlen“, sagte Wiederer, der aber auch wusste, dass ohne drei deutsche Teams (Füchse Berlin, Flensburg-Handewitt und Rhein-Neckar Löwen) sowie den reisefreudigen Anhängern von Dynamo Bukarest noch deutlich weniger Leute Tickets gekauft hätten.

Dennoch: „Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr das nächste Turnier hier machen. Wir sind mit der Stadt und den Hallenbetreibern bereits in Gesprächen“, sagte Wiederer. „Es ist unser Ziel, eine langfristige Partnerschaft zu haben. Wir haben gelernt, dass die Qualität der Veranstaltung besser zu entwickeln sind, wenn man einen festen Standort hat.“