Berlin. Bayer Leverkusen greift heute im DFB-Pokalfinale nach dem Double. Zweitligist Kaiserslautern ist krasser Außenseiter. Der Live-Ticker.

Das Triple ist für Bayer Leverkusen nach der herben Enttäuschung in der Europa League nicht mehr möglich. Das Double soll es im DFB-Pokalfinale heute Abend (20 Uhr, ARD, Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern aber werden. Im Berliner Olympiastadion geht der national ungeschlagene deutsche Meister gegen den Zweitligisten als haushoher Favorit ins Rennen.

+++ Funkel vor DFB-Pokalfinale: „Es herrscht riesige Vorfreude“ +++

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso steht nach der 0:3-Niederlage am Mittwochabend in Dublin gegen Atalanta Bergamo mit seiner Mannschaft unter Druck. Am Tag vor dem Spiel hatte der Spanier sein Team davor gewarnt, den Gegner aus der Pfalz zu unterschätzen. „Es ist ein Finale, 2. Bundesliga bedeutet nichts, Favoritenrolle bedeutet nichts. Wir müssen Respekt vor ihnen haben.“ Eine weitere Final-Niederlage innerhalb weniger Tage wäre dramatisch, vor allem bei diesen Vorzeichen.

DFB-Pokalfinale: 1. FC Kaiserslautern - Bayer Leverkusen heute im Live-Ticker

Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen: Hier geht es zum Live-Ticker

In Berlin dominieren am Wochenende rote Farben die Straßen und Kneipen dominieren. Aus der Pfalz kommt es regelrecht zur Völkerwanderung: Weit mehr als 30.000 Lautern-Fans werden erwartet, obwohl nur 24.000 Karten verkauft worden sind. Der zweimalige Pokalsieger (1990/1996) könnte erst als fünfter unterklassiger Verein in den Europapokal einziehen und als zweiter Zweitligist den Pokal in die Höhe strecken (nach Hannover 96/1992).

Rund 50.000 Fans des 1. FC Kaiserslautern haben ihre Mannschaft nach Berlin begleitet. © DPA Images | Sebastian Gollnow

1. FC Kaiserslautern: Ultras planen Mega-Choreo im Olympiastadion

Auf dem Breitscheidplatz versammelten sich bereits um die Mittagszeit am Samstag weit über 10 000 Anhänger in Trikots des FCK oder in extra für das Endspiel angefertigten roten T-Shirts. Der Hammarskjöldplatz vor den Messehallen am Funkturm als Treffpunkt der Fans des deutschen Fußball-Meisters aus Leverkusen füllte sich zeitgleich erst allmählich.

Im Olympiastadion wird zudem eine große Choreographie der FCK-Fans erwartet. Aus Fankreisen war zu hören, dass die Lauterer Ultras dafür rund 50.000 Euro in die Hand genommen haben.

Roter Rauch am Breitscheidplatz: Die Fans des 1. FC Kaiserslautern stimmen sich auf das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen ein. © DPA Images | Sebastian Gollnow

Hoffnung für den 1. FC Kaiserslautern: Torjäger Ache kann spielen

Der 1. FC Kaiserslautern kann im DFB-Pokalfinale auf einen Einsatz von Torjäger Ragnar Ache hoffen. Der 25 Jahre alte Ex-Frankfurter konnte zuletzt wegen Achillessehnenbeschwerden oft nicht trainieren, stand aber bei der abschließenden Übungseinheit vor dem Endspiel gegen Bayer Leverkusen auf dem Rasen.

„Er hat ordentlich trainiert“, sagte Trainer Friedhelm Funkel am Freitagabend bei der Pressekonferenz. Ache hatte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison 16 Tore erzielt, fehlte aber im letzten Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Bis auf die Langzeitverletzten Hendrick Zuck und Julian Niehues (künftig 1. FC Heidenheim) seien alle Profis fit.

DFB-Pokalfinale: Kaiserslautern-Trainer Funkel würdigt Vorgänger

Funkel erinnerte nach einem eingespielten Video zum Weg der beiden Clubs ins Finale an seine beiden Vorgängen in Kaiserslautern in dieser Saison: „Ich muss mich natürlich bei Dimi Grammozis und Dirk Schuster bedanken, die in den ersten Pokalrunden an der Linie gestanden sind.“