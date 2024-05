Leverkusen. Die internationale Presse blickt ungläubig auf den Europa-League-Finaleinzug von Bayer Leverkusen. „Leverkusen bleibt unzerstörbar“.

Und wieder treffen sie in der Nachspielzeit... Nach dem dramatischen 2:2 im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom ist klar: Bayer Leverkusen darf sich auf das Europa League Finale am 22. Mai in Dublin gegen Atalanta Bergamo freuen. Die internationale Presse ist beeindruckt. „Ungläubig verfolgten wir das sportliche Wunder, das die Mannschaft von De Rossi in Leverkusen vollbrachte, und redeten uns ein, mit Nerazzurri- und Giallorossi-Flaggen in Dublin einzumarschieren, um unser eigenes Finale zu bestreiten. Stattdessen nichts, ein falscher Abgang und eine Karambolage brachten Roma zum Erliegen und machten das Kunststück zunichte“, meinte Italiens Gazzetta dello Sport.

„Man kann nicht immer der richtige Mann am richtigen Ort sein. Es gibt den falschen Moment, die falsche Bewegung und den Moment, in dem alles zusammenbricht. Spiel, Qualifikation, Comeback, Träume. Svilar begreift das wenige Minuten nach dem Ende eines Spiels, das mit einer einzigen Geste zum Albtraum geworden ist, nachdem er zuvor so viel getan hat“, meinte die La Repubblica. Spaniens Marca hielt sich kurz: „Bayer Leverkusen bleibt unzerstörbar.“ Und AS ist sich sicher: „Xabi Alonso ist unsterblich.“

Bayer Leverkusen ist unbesiegbar

Die britische Daily Mail zeigt sich beeindruckt: „Bayer Leverkusen hat Geschichte geschrieben. Der Bundesligameister hat einen neuen europäischen Rekord von 49 ungeschlagenen Spielen aufgestellt, nachdem Josip Stanisic in letzter Minute erneut einen Ausgleichstreffer zum 2:2-Unentschieden gegen Roma erzielt hatte.“ Frankreichs L‘Equipe stimmt ein: „Bayer Leverkusen ist unbesiegbar, im wahrsten Sinne des Wortes.“

Angesichts des engen Zeitfensters bis zum Finale haben die Rheinländer derweil bereits veröffentlicht, wie ihre Fans an Tickets für das Endspiel gelangen können. Die Verkaufsphase beginnt schon an diesem Freitag. Leverkusen stehen für seine Anhänger rund 12.000 Tickets zur Verfügung, die zwischen 40 und 150 Euro kosten.

Zunächst räumt Bayer 04 der aktiven Fanszene, den Käufern von Auswärts-Dauerkarten sowie Menschen mit Handicap das Recht auf den Kauf einer Eintrittskarte ein. Anschließend können Dauerkarten-Inhaber für die BayArena ein Ticket pro Dauerkarte erwerben. Es gilt hier das Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Sollten anschließend noch weitere Karten verfügbar sein, erfolgt ein Verkauf an Klubmitglieder.

Bayer Leverkusen: Fans haben noch eine Chance

Das allgemeine Ticket-Bewerbungsfenster der Uefa ist bereits seit dem 16. April geschlossen. Fans, die sich damals für Finaltickets beworben hatten, sollten inzwischen informiert worden sein, ob sie Glück gehabt haben oder nicht. Leverkusen-Anhänger, die angegeben haben, dass sie nur an einer Eintrittskarte interessiert sind, wenn ihre Mannschaft das Finale erreicht, können noch auf ein Ticket hoffen. Nach den Halbfinalspielen werden unter diesen Fans und jenen von Bergamo noch einmal Tickets von der Europäischen Fußball-Union verlost. (fs/dpa)