Hamburg. Langjähriger HSV-Profi hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Und es gibt auch schon eine Idee für Diekmeiers Zeit danach.

Ein ehemaliger Publikumsliebling des HSV hört auf: Dennis Diekmeier wird seine Laufbahn in diesem Sommer beenden. Die Entscheidung des Fußballprofis verkündete Diekmeiers aktueller Arbeitgeber SV Sandhausen am Montagabend. Beim Drittligisten steht der 34-Jährige noch bis 30. Juni unter Vertrag.

Der gebürtige Thedinghausener Diekmeier war im Sommer 2010 für eine Ablösesumme von 2,2 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zum HSV gewechselt, den er acht Jahre und 184 Pflichtspiele später wieder verließ – pünktlich zum ersten Abstieg des Bundesliga-Dinos war Diekmeiers Vertrag im Volkspark ausgelaufen. Nach einer sechsmonatigen Pause schloss sich der Außenverteidiger schließlich dem damaligen Zweitligisten aus der Kurpfalz an.

„Als ich vor über fünf Jahren zum SV Sandhausen kam, dachte ich, so ehrlich muss ich sein, es sei nur ein kurzes Abenteuer. Ich wollte mich, nach einem halben Jahr ohne Club, zeigen, um dann weiterzuziehen“, sagte Diekmeier, den Präsident Jürgen Machmeier gerne in einer anderen Funktion im Verein einbinden würde. „Ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam dafür eine Lösung finden“, sagte Machmeier.

Diekmeier: Lange nichts – und dann ein Tor gegen den HSV

Diekmeier gewann 2009 mit Deutschland die U19-Europameisterschaft. Für Schlagzeilen sorgte der Außenverteidiger in der Saison 2019/20, als er in seinem 294. Spiel als Profi sein erstes Tor erzielte – zum 1:0-Auswärtssieg bei Wehen-Wiesbaden. Kein anderer Spieler in Deutschland brauchte mehr Anläufe. Im Herrenbereich hatte Diekmeier zuvor nur 2010 für die zweite Mannschaft des HSV einen Treffer in einem Regionalliga-Spiel erzielt.

Sein zweites Profitor legte Diekmeier dann nur wenig später nach – ausgerechnet gegen den HSV. Beim 5:1-Auswärtssieg mit Sandhausen im Volksparkstadion setzte der verlorene Sohn am 34. Spieltag die Pointe zum endgültigen Nicht-Aufstieg seines langjährigen Arbeitgebers. Diekmeier ist seit Mai 2020 mit seiner Ehefrau Dana verheiratet. Zusammen hat das Paar vier Kinder, deren Vornamen jeweils mit dem Buchstaben „D“ beginnen.

dpa/HA