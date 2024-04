Los Angeles. Die Edmonton Oilers dominieren ihr erstes Auswärtsspiel in der Playoff-Serie „Best of seven“ gegen die Los Angeles Kings klar. Leon Draisaitl ist in Topform - und stellt einen Rekord auf.

Die Edmonton Oilers haben sich in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL den Heimvorteil zurückgeholt – auch dank Eishockey-Star Leon Draisaitl.

Die Oilers gewannen ihr erstes Auswärtsspiel der „Best of seven“-Serie gegen die Los Angeles Kings 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), nachdem das Team aus Kanada sein zweites Heimspiel verloren hatte. Draisaitl war mit zwei Toren und einer Vorlage der Mann des Spiels. In der Serie steht es nach Siegen nun 2:1 für die Oilers.

Der deutsche Topspieler traf Mitte des ersten Drittels zur 2:0-Führung und besorgte im Schlussabschnitt aus einem Überzahlspiel heraus den Endstand. Nach nur 26 Spielen in seiner Karriere hat Draisaitl die Marke von 20 Auswärtstoren in den Playoffs erreicht – keinem Spieler in der NHL-Geschichte gelang dies schneller. Zudem bereitete der 28-jährige Angreifer das 3:0 von Connor McDavid vor.

Auch Canucks und Avalanche in Führung

„Wir haben wirklich gut verteidigt, alle vier Formationen. Nachdem wir ein Gegentor kassiert hatten, haben wir wieder zu unserem Spiel gefunden. Das war eine stabile Leistung“, sagte Draisaitl, nachdem die Oilers im zweiten Spiel fünf Tore kassiert hatten.

Neben den Oilers sind auch die Vancouver Canucks und die Colorado Avalanche in der ersten Runde der NHL-Playoffs mit 2:1 nach Siegen in Führung gegangen. Die Canucks gewannen mit 2:1 bei den Nashville Predators, die Avalanche setzten sich zu Hause mit 6:2 gegen die Winnipeg Jets durch und erzielten dabei innerhalb von 14 Minuten im Schlussdrittel fünf Tore.

Die New York Rangers benötigen nach einem 3:1-Auswärtserfolg gegen die Washington Capitals nur noch einen Sieg, um in die zweite Runde einzuziehen.

