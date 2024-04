Shanghai. Max Verstappen, wer sonst? Der Weltmeister holt sich den Top-Startplatz für den Großen Preis von China. Neben ihm wird Teamkollege Sergio Pérez stehen. Bitter endet das Qualifying für Lewis Hamilton.

Max Verstappen hat sich nur wenige Stunden nach seinem Sieg beim ersten Sprintrennen der Saison auch die optimale Startposition für seinen angestrebten ersten Grand-Prix-Sieg in China geholt. Nebenbei bescherte der dreimalige Champion seinem Team Red Bull auch noch die 100. Pole Position in der Formel 1.

Auf den zweiten Platz in der Qualifikation auf dem Shanghai International Circuit kam Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez. Dritter wurde bei der Rückkehr ins Riesenreich nach fünf Jahren coronabedingter Pause der 42 Jahre alte zweimalige Weltmeister Fernando Alonso im Aston Martin.

Dahinter reihten sich Lando Norris und Oscar Piastri von McLaren vor dem Ferrari-Duo mit Charles Leclerc und Carlos Sainz ein. Nico Hülkenberg schaffte es in die Top Ten und wurde im Haas starker Neunter.

Dominierender Red-Bull-Star

Für Verstappen war es die fünfte Pole für den fünften Grand Prix in diesem Jahr. Insgesamt kommt der so dominierende Red-Bull-Star nun auf 37. Pole Positionen. „Das Auto war einfach schön zu fahren“, sagte Verstappen. „Es lief im Qualifying noch besser“, ergänzte er, nachdem Verstappen den Sprint über 100 Kilometer schon mit über 13 Sekunden Vorsprung gewonnen hatte. Die Pole sicherte er sich mit über drei Zehntelsekunden vor Pérez.

Für Rekordweltmeister Lewis Hamilton endete die K.o.-Ausscheidung frühzeitig. Gute drei Stunden nachdem er beim Sprintrennen zunächst sogar in Führung liegend letztlich Zweiter geworden war, schied der China-Rekordsieger als 18. aus. „Sorry, Jungs“, funkte der Brite schuldbewusst an die Box nach einem scheinbaren Patzer auf seiner entscheidenden Runde.

Im zweiten Zeitabschnitt sorgte dann Sainz für eine Unterbrechung. Der Noch-Ferrari-Pilot kam mit seinem Wagen in der letzten Kurve leicht von der Strecke ab und in den Kies. Der 29 Jahre alte Spanier rutschte rückwärts mit dem Ferrari über den Kurs und schlug seitlich in die Reifenstapel. In der Unterbrechung rüsteten die Mechaniker das Auto fix mit einem neuen Frontfügel aus, so dass es auch für den einzigen Verstappen-Grand-Prix-Bezwinger in dieser Saison weitergehen konnte.

