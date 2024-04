Frankfurt. Der Deutsche Fußball-Bund hat mit Nagelsmann verlängert. Er schlägt ein Bayern-Angebot aus bleibt bis zur WM 2026 Bundestrainer.

Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer! Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitagvormittag bekannt. Der 36-Jährige hat einen Vertrag bis zum Ende der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko unterschrieben und damit ein Angebot des Rekordmeisters FC Bayern ausgeschlagen.

„Das ist eine Entscheidung des Herzens. Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren und mit den besten Spielern des Landes arbeiten zu dürfen“, sagte Nagelsmann laut einer Mitteilung. „Mit erfolgreichen, leidenschaftlichen Auftritten haben wir dabei die Chance, ein ganzes Land mitzureißen. Einen Vorgeschmack darauf haben die beiden Siege gegen Frankreich und die Niederlande im März gegeben. Die Begeisterung der Fans hat mich sehr berührt. Gemeinsam wollen wir jetzt eine erfolgreiche Heim-EM spielen, dafür brennen wir alle. Danach freue ich mich gemeinsam mit meinem Trainerteam sehr auf die Herausforderung einer Weltmeisterschaft.“

Nagelsmann sagt dem FC Bayern ab

Nagelsmann hatte die deutsche Nationalmannschaft zunächst interimsweise im vergangenen September übernommen und einen Vertrag bis zum Ende der Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer unterzeichnet. In den vergangenen Wochen nahmen die Spekulationen zu, der 36-Jährige könnte zum FC Bayern zurückkehren. Thomas Tuchel wird den Rekordmeister am Ende der Saison verlassen.

Hat als Bundestrainer neue Begeisterung entfacht: Julian Nagelsmann. © Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto | Sebastian El-Saqqa

Nagelsmann soll sich sogar mit den Vereinsverantwortlichen getroffen haben. Sky vermeldete bereits, dass er der absolute Topfavorit auf den Job in München sei. Eine Rückkehr nach seiner Entlassung im März 2023 sei demnach kurz vor dem Abschluss gewesen. Doch Nagelsmann entschied sich nun für den Job als Bundestrainer.

DFB-Präsident Neuendorf: „Für Nagelsmann eine Herzensangelegenheit“

„Sein Bekenntnis zum DFB ist eine großartige Botschaft nach innen und nach außen. Diese schafft Klarheit und Kontinuität und wird die Vorfreude auf die bevorstehende EM nochmals steigern“, freute sich Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport des DFB. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht ein „starkes Signal für den DFB und die Nationalmannschaft, dass Julian Nagelsmann über die Heim-EM hinaus Bundestrainer bleibt.“ Er habe bei vielen Topklubs in Europa auf dem Zettel gestanden, doch „die Nationalmannschaft ist für Julian Nagelsmann mehr als ein Job, sie ist ihm eine echte Herzensangelegenheit.“