London. Bei West Ham United kämpft Bayer Leverkusen nach dem 2:0-Hinspielsieg um den Einzug ins Halbfinale der Europa League. Der Live-Ticker.

Allzu viel Zeit bot sich den Spielern von Bayer Leverkusen nicht, die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu feiern. Nur vier Tage nach dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen, der dem Team von Trainer Xabi Alonso den Titel vorzeitig bescherte, gastiert der Werksklub bei West Ham United - und das aus wichtigem Anlass: Im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals geht es um den Einzug ins Halbfinale (Anpfiff um 21 Uhr). Ob Leverkusen die gute Ausgangslage nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel verteidigen kann, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker.

Unterschätzen will der frischgebackene Meister den Tabellenachten der Premier League jedenfalls nicht. „2:0 ist ein ganz gefährliches Ergebnis“, mahnte Mittelfeld-Chef Granit Xhaka - auch mit Blick auf den Heimvorteil für West Ham. „Mit 60 000 oder 70 000 Fans im Rücken: Das wird eine andere Mannschaft sein am Donnerstag.“ Ein warnendes Beispiel: der SC Freiburg, der im Achtelfinale auf West Ham traf - und nach einem 1:0-Heimsieg im Hinspiel eine Woche später in der englischen Hauptstadt mit 0:5 unterging.

West Ham United - Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

West Ham: Fabianski – Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell – Ward-Prowse, Alvarez, Soucek – Bowen, Antonio, Kudus

Leverkusen: Kovar – Stanisic, Kossounou, Tah, Hincapie – Xhaka, Palacios – Tella, Wirtz, Grimaldo – Schick

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso feierte am Wochenende die Meisterschaft und will nun mit seinem Team ins Halbfinale der Europa League einziehen. © AFP | Ina Fassbender

Sorge, dass sich der freudige Titeltaumel negativ auf den Angriff auf das Triple aus Meisterschaft, Europa League und DFB-Pokal auswirken könnte, hat Geschäftsführer Fernando Carro jedenfalls nicht. „Ich glaube, die Mannschaft und das Trainerteam haben gezeigt, dass sie gierig sind. Dass sie weiter gewinnen wollen, dass sie nicht stoppen“, sagte er in der ARD.

Bleibt Leverkusen gegen West Ham im 44. Pflichtspiel in Serie unbesiegt, würde Bayer 04 einen Rekord für die größten fünf europäischen Ligen aufstellen. Keiner Mannschaft aus dem Fußball-Oberhaus in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich ist es in diesem Jahrtausend bislang gelungen, so lange ungeschlagen zu bleiben. Die derzeitige Bestmarke halten Bayer 04 und Juventus Turin mit 43 Partien ohne Niederlage. Wichtiger ist für die Alonso-Truppe aber natürlich das Weiterkommen. Im Halbfinale würde der Gegner AS Rom oder AC Mailand heißen.