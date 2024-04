Dortmund. Borussia Dortmund hat das Halbfinale der Champions League erreicht. Der Ticker gegen Atletico Madrid zum Nachlesen.

Trotz einer desolaten Anfangsphase in der vergangenen Woche im Metropolitano in Madrid hat Borussia Dortmund heute die Chance, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Nach der 1:2-Niederlage bei Atletico Madrid ist vor allem aufgrund der Heimkulisse im Westfalenstadion noch eine Menge drin. Ein einziges Tor würde der Mannschaft von Edin Terzic reichen, um zumindest die Verlängerung zu erreichen - sollte Gregor Kobel die Null halten.

BVB - Atletico Madrid: Champions-League-Viertelfinale im Live-Ticker

Die Aufstellung ist da: Borussia Dortmund muss gegen Atletico Madrid wieder auf den verletzten Donyell Malen verzichten. So startet der BVB: Kobel - Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen - Can - Sabitzer, Brandt - Adeyemi, Sancho - Füllkrug

Schon am Mittag färbten Fans der Spanier die Gegend rund um den Alten Markt in Dortmund in Rot und Weiß und stimmten sich bei Getränken mit Fan-Gesängen auf die Partie am Abend ein.

Atletico-Fans stimmen sich am Mittag am Alten Markt in Dortmund auf das Spiel gegen den BVB ein. © Funke Medien NRW | Katrin Figge

Für den BVB wäre die Halbfinale-Teilnahme ein riesiger Erfolg. Auch, weil es in der Bundesliga und dem DFB-Pokal schon früh in der Saison nicht mehr um Titel ging. Es wäre das erste Halbfinale seit elf Jahren - damals zog Borussia Dortmund ins Finale ein, das im Wembley-Stadion ausgetragen wurde. So wie in dieser Saison auch.

BVB: Terzic hofft auf Helden in Schwarz-Gelb

Doch der BVB steht am Mittwoch unter Zugzwang, muss unbedingt gewinnen. Zwei Treffer Unterschied müssen es am Ende sein, damit die 1:2-Niederlage in Madrid von vor sechs Tagen ausgebügelt werden kann. Allerdings bangt Trainer Terzic ausgerechnet um zwei Unterschiedsspieler. Donyell Malen und Jamie Bynoe-Gittens fehlten am Montagnachmittag beim Abschluss-Teamtraining und konnte nur eine individuelle Einheit bestreiten. Hinspiel-Torschütze Sebastien Haller wird auf jeden Fall fehlen. Terzic fordert deshalb alle Spieler auf, besonders motiviert zu sein. „Wir brauchen unsere eigenen Helden in Schwarz und Gelb“, sagte er.

Atletico Madrid und der BVB lieferten sich ein heißes Duell. © Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto | Sebastian El-Saqqa

Große Hoffnungen setzt der BVB auch in die Fans im Stadion. „Wir werden die Energie benötigen, die von außen kommt. Dann glaube ich fest daran, dass wir das packen“, sagte der Sportdirektor vor dem Showdown am Dienstag (21 Uhr) gegen die für ihre Defensivkunst bekannten Spanier. Und die denken gar nicht erst daran, sich in Dortmund zu verstecken. „Ich habe ein gutes Gefühl. Wir werden ein gutes Spiel zeigen und sind in den letzten Wochen extrem gewachsen“, sagte der argentinische Trainer Diego Simeone am Montagabend kurz nach der Landung in Dortmund.