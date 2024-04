Augusta. Nächster Masters-Rekord für Tiger Woods: Zum 24. Mal in Serie schafft der Superstar im Augusta National Golf Club den Cut. Ein deutscher Debütant scheitert dagegen vorzeitig.

Superstar Tiger Woods hat erneut Golf-Geschichte geschrieben. Zum 24. Mal in Serie schaffte der inzwischen 48 Jahre alte Kalifornier den Cut beim Masters und stellte damit einen Rekord auf.

Seit seinem ersten Masters-Sieg 1997 qualifizierte sich Woods bei seinen Starts im Augusta National Golf Club immer für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der 15-malige Major-Champion übertrumpfte damit Südafrikas Golf-Legende Gary Player und US-Idol Fred Couples, die jeweils 23 Mal nacheinander den Cut beim Masters überstanden.

Woods beendete seine zweite Runde mit 72 Schlägen und schaffte mit insgesamt 145 Schlägen den Sprung ins Wochenende. Der fünfmalige Masters-Sieger liegt nach dem zweiten Tag auf dem geteilten 22. Rang und hat sieben Schläge Rückstand auf das Spitzen-Trio aus den USA Max Homa, Bryson DeChambeau und den Weltranglistenersten Scottie Scheffler (alle 138 Schläge).

Der deutsche Masters-Debütant Stephan Jäger verpasste dagegen die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der 34 Jahre alte Münchener, der schon lange in den USA lebt, scheiterte nach Runden von 74 und 80 Schlägen klar am Cut und schied vorzeitig aus.

© dpa-infocom, dpa:240413-99-658792/2 (dpa)