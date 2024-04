Leverkusen. Leverkusen träumt weiter vom Triple-Gewinn. Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League trifft Bayer heute Abend auf West Ham United.

Feiert Bayer Leverkusen am Sonntag schon die Meisterschaft? Oder kommt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso auf den letzten Metern doch noch einmal unerwartet ins Straucheln? Klar ist, dass die Werkself bisher eine überragende Saison spielt. Das soll sich nach dem Willen der Leverkusener auch heute Abend in der Europa League fortsetzen: Um 21 Uhr ist West Ham United zu Gast in der BayArena.

Bayer Leverkusen gegen West Ham United: die Partie im Live-Ticker

Übertragen wird die Partie im Free-TV: RTL hat sich die Übertragungsrechte gesichert.

West Ham ist aktuell Siebter in der Premier League. Vor der Saison kam es schon zu einem ersten Aufeinandertreffen in der BayArena: Beim finalen Test vor dem Beginn der Meisterschaft setzten sich die Leverkusener deutlich mit 4:0 durch. Die Europa League stellt angesichts der höchst komfortablen Voraussetzungen in Liga und Pokal für die Mannschaft von Xabi Alonso nun die größte Herausforderung auf dem Weg zum möglichen Triple dar. Und das Team von West Ham, das vor acht Monaten an der Dhünn baden ging, hat laut Granit Xhaka mit dem jetzigen nicht mehr viel zu tun.

In der Liga empfängt Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr) Werder Bremen. Mit einem Sieg wäre ihnen die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen - und der erste Titel perfekt. Sollte Rekordmeister FC Bayern München am Samstag überraschend gegen den 1. FC Köln verlieren, wäre das Meiterschaftsrennen schon vorzeitig entschieden.

Folgende Startelf schickt Leverkusen ins Spiel: Kovar - Stanisic, Tah, Tapsoba, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Wirtz, Schick, Adli.