Indian Wells. Das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Indian Wells zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz ist unterbrochen. Grund sind Bienen.

So etwas hat es im Profisport wohl noch nie gegeben. Boris Becker kann sich jedenfalls nicht an einen ähnlichen Vorfall erinnern, wie die deutsche Tennis-Legende am späten Donnerstagabend bei X (ehemals Twitter) schrieb. Das Viertelfinale beim ATP-Turnier im kalifornischen Indian Wells zwischen dem Hamburger Tennis-Star Alexander Zverev und dem Spanier Carlos Alcaraz ist aufgrund einer heftigen Bienen-Attacke unterbrochen worden. Ein riesiger Bienen-Schwarm zog über den Centre Court und sorgte dafür, dass es nicht mehr weitergehen konnte. Die Spieler und der Schiedsrichter mussten den Court beim Stand von 1:1 im ersten Satz umgehend verlassen.

Schiedsrichter Mohamed Lahyani wurde laut ersten Berichten am Kopf gestochen, die Spieler hat es hingegen nicht erwischt. Kurz vor der Unterbrechung war im Fernsehen zu sehen, wie Alcaraz wild um sich schlug, als ihn die Bienen attackierten. Ein Imker muss sich nun um die unerwartete Bienen-Plage auf dem Centre Court in Indian Wells kümmern.

Carlos Alcaraz wird während des Spiels gegen Alexander Zverev von Bienen attackiert. © Getty Images via AFP | Clive Brunskill

Indian Wells: Tennis-Legende Boris Becker reagiert auf Bienen-Invasion

„Ich schaue mir das Spiel zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz an. Es gibt einen Angriff von Bienen auf das Stadion und das Spiel muss unterbrochen werden! So etwas habe ich in meinen 39 Jahren Tennis noch nie gesehen … unglaublich!!!“, schrieb Becker. Was die Invasion der Insekten ausgelöst hat und wann die Partie fortgesetzt werden kann, ist aktuell noch unklar.

Wenn die Partie fortgesetzt werden kann, geht es für beide Tennis-Stars um den Einzug ins Halbfinale des prestigeträchtigen ATP-Turniers. Dort wartete der neue italienische Tennisstar Jannik Sinner auf den Sieger. Der Australian-Open-Champion, in den USA an Nummer drei gesetzt, bezwang im Viertelfinale Jiri Lehecka aus Tschechien mit 6:3, 6:3 und zog als erster Spieler in die Runde der besten vier ein.

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev wurde am Donnerstag in Indian Wells von einem Bienenschwarm aufgehalten. © Getty Images via AFP | Clive Brunskill

Zverev gegen Alcaraz: Gewinner bekommt es mit Sinner zu tun

Der formstarke Sinner hatte nach seinem Sieg in Melbourne zuletzt auch beim Turnier in Rotterdam triumphiert. Seit dem 19. November 2023 (gegen Novak Djokovic) hat der 22-Jährige kein Match mehr verloren.