Hamburg. Hockey-Finale war quasi entschieden, Schiedsrichter trafen krasse Fehlentscheidung. Zehlendorf protestiert: „Fühlt sich wie Betrug an.“

„Das war‘s, Zehlendorf ist deutscher Meister“, sagt der Kommentator im Livestream des Deutschen Hockey-Bunds (DHB). Die Spielzeit ist bereits abgelaufen, die Spieler der Zehlendorfer Wespen schmeißen ihre Schläger weg, springen sich dann in der Sporthalle der Elmshorner KSGE Schule jubelnd in die Arme. Auch die Ersatzspieler laufen auf das Feld, mit 3:2 gewinnen die Berliner das umkämpfte Endspiel um die deutsche U-16-Hallenmeisterschaft gegen den Harvestehuder THC. Denkste.

Am Ende waren es am Sonntagabend nämlich die HTHC-Junioren, die jubelten. Mit 6:4 nach Penaltyschießen. „Es war eine völlige Achterbahn der Emotionen“, sagt HTHC-Trainer Maximilian Schendel, als ihn das Abendblatt am Montagvormittag nach einer ausgelassenen Vereinsheim-Party erreicht. „Das war eine Geschichte, die man sich noch in vielen Jahren erzählen wird.“ Nicht ganz so gut gelaunt war man auf Berliner Seite. „Es fühlt sich wie Betrug an“, sagt der Zehlendorfer Co-Trainer und Hockey-Direktor Felix Fischer.

Hockey: Schiedsrichter treffen folgeschwere Fehlentscheidung

Aber der Reihe nach. Was war passiert? Sieben Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit führt Zehlendorf, das zu diesem Zeitpunkt 3:2 führt, eine Strafecke aus. „Da lud sich die Situation schon auf. Alle wussten, dass da nichts mehr passiert“, sagt Fischer. „In solchen Momenten ist es völlig normal, dass manche Personen schon einen Schritt auf das Feld machen. Der HTHC-Trainer hat mir auch schon zum Sieg gratuliert.“

Während die Berliner jubeln, bespricht sich im Hintergrund das Schiedsrichtergespann, das grundsätzlich als erfahren gilt. Nach kurzer Beratung entscheiden die Unparteiischen auf Wechselfehler und Strafecke für den HTHC. In der Halle herrscht blankes Entsetzen. „So einen Pfiff hat noch nie jemand gesehen. Im Penaltyschießen waren unsere Jungs emotional schon völlig aufgelöst“, sagt Fischer. „Ein Wechselfehler ist eigentlich nur mit einer Ecke zu bestrafen, wenn man sich dadurch einen Vorteil verschafft. Diesen gab es nicht.“ Das bestätigte auch der HTHC, weshalb Fischer beim DHB bereits offiziell Protest einlegte, nachdem eine Beschwerde bei der Turnierleitung am Sonntag nicht geholfen hatte.

HTHC hatte bereits mit der Niederlage abgeschlossen

Trotz wütender Prostete ließen sich die Schiedsrichter nicht umstimmen. Die Strafecke nutzte der HTHC zum Ausgleich, im anschließenden Penaltyschießen verwandelte Jonathan Baumbach den entscheidenden Ball. „Das Spiel war eigentlich schon gelaufen. Obwohl wir uns natürlich über den Titel freuen, war es für die Jungs trotzdem eine komische Situation“, sagt Trainer Schendel.

Auf Abendblatt-Nachfrage teilte der DHB am Montag mit, dass die Szene tatsächlich eine klare Fehlentscheidung sei. Zur Stunde beraten die DHB-Gremien, wie mit dem Berliner Protest umgegangen werden soll. „Den Moment in der Halle wird man den Jungs eh nicht zurückgeben können. Es geht aber darum, dass sich so etwas nicht wiederholt. Da verliert man als junger Sportler einfach den Glauben an Gerechtigkeit“, sagt Fischer.