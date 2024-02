Hamburg. Am Donnerstag trifft im Hamburger Volksparkstadion Schachtar Donezk auf Olympique Marseille. Die Gästefans sind teilweise gewaltbereit.

Dass die Anhänger, vor allem die Ultras des französischen Erstligisten Olympique Marseille, der an diesem Donnerstag im Europa-League-Play-off-Spiel um 18.45 Uhr im Volksparkstadion auf Schachtar Donezk trifft, keine gewöhnlichen Fußball-Fans sind, dürfte bekannt sein. Dass die äußerst leidenschaftlichen, teils aber auch gewaltbereiten Fans des aktuellen Tabellenachten der Ligue 1 dabei aber immer wieder für Skandale sorgen, zeigen nicht zuletzt zwei Fälle aus den vergangenen zwei Jahren.

Besonders ins Gedächtnis eingebrannt hat sich dabei der Vorfall im Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Eintracht Frankfurt im September 2022. Auch die Eintracht-Fans, die an jenem Tag in Marseille den historischen, ersten Champions-League-Sieg (1:0) der Clubhistorie feierten, sind für ihre Emotionalität und Leidenschaft bekannt.

Marseille-Fans: Skandal im Champions-League Spiel gegen Eintracht Frankfurt

Überschattet aber wurde der damalige Erfolg von den Ausschreitungen beider Fanlager. Bengalos wurden gezündet und gemeinsam mit Gegenständen in den gegnerischen Fanblock geworfen. Raketen wurden auf Menschen geschossen, ein Frankfurter Fan dabei getroffen und schwer am Hals verletzt.

Die Gewaltbereitschaft der Olympique-Anhänger aber nahm auch nach dem Spiel nicht ab. Der Bus, mit dem die Frankfurt-Fans nach dem Spiel das Stadion verließen, wurde mit Flaschen beworfen, die Polizei musste eine größere Gruppe anschließend zu Fuß zum Hotel eskortieren. Erneut flogen Flaschen, auch mit Ziegelsteinen und Pfefferspray wurden die Frankfurt-Anhänger attackiert. In einem „Sport1“-Bericht erzählten einzelne Fans damals von regelrechten Jagd-Szenen.

Fans äußerten Kriegsdrohung gegen Olympique-Vorstand

Fast genau ein Jahr nach diesem Vorfall, ereignete sich im September 2023 der nächste Skandal, als ein Treffen von Olympique Marseilles Präsident Pablo Longoria und anderen Clubvertretern mit Anführern von sieben Fangruppen des Vereins komplett aus dem Ruder lief. Nach Angaben des Vereins sei den Verantwortlichen für ihre sportlichen Entscheidungen damals mit „Krieg“ gedroht worden.

Pablo Longoria legte daraufhin zunächst sein Amt nieder, auch der damalige Trainer Marcelino García Toral trat zurück. Einige Tage später nahm Longoria sein Amt allerdings wieder auf. Trainiert wird das Team mittlerweile von dem italienischen Weltmeister 2006 und selbst als Hitzkopf bekannten Gennaro Gattuso.

Hamburger Polizei stuft Europa-League-Partie nicht als Risikospiel ein

An diesem Donnerstag trifft Olympique Marseille nun im Volksparkstadion des HSV auf den ukrainischen Verein Schachtar Donezk, der wegen des russischen Angriffskrieges bereits seine Champions-League Spiele der Gruppenphase in Hamburg ausgetragen hatte. Als Gruppendritter qualifizierte sich Donezk für die Play-off-Runde der Europa League, in der der Verein gegen Marseille, als Zweiter seiner Europa-League-Gruppe, um den Einzug ins Achtelfinale spielt.

Bislang sind für die Partie rund 27.600 Tickets verkauft, wie das Abendblatt auf Anfrage erfuhr. Bis zum Anstoß werden mit rund 29.000 Zuschauern gerechnet. Dazu zählen neben den Stadionbesuchern aus dem Hamburger Raum auch rund 1800 bis 2000 Gästefans.

Einen Grund, im Hinblick auf die Gewaltbereitschaft der Olympique-Fans, das Spiel, wie in der Champions League gegen Royal Antwerpen (1:0) als Risikospiel einzuordnen, sieht die Hamburger Polizei dabei offenbar nicht. Nach Abendblatt-Informationen werden am Donnerstag ausschließlich Hundertschaften der Hamburger Polizei im Einsatz sein.

Unterstützt wird sie dabei von der Bundespolizei. Einen Aufruf von Alarmhundertschaften – bestehend aus Polizisten der Wachen, einen Führungsstab oder Unterstützung durch auswärtige Polizeihundertschaften wird es aber nicht geben.