Champions League: Schachtar Donezk setzt in Hamburg auf sein oranges Herz

Hamburg. Zum Wochenstart erhielten die Profis von Schachtar Donezk eine besondere Motivation. Am Montagmorgen veröffentliche die Künstlerin Olga Rakyzka den Song „Orange Heart“ (auf Deutsch: orangenes Herz). Die Kernbotschaft des Liedes: der Zusammenhalt im Verein in Zeiten des Krieges. „Wir sind zusammen in verschiedenen Städten und Ländern. Wir sind zusammen für unser Schachtar“, singt Rakyzka, die die Ehefrau von Innenverteidiger Jaroslaw Rakyzkyyj (34) ist. Im Musikvideo sind Grußbotschaften von Donezk-Anhängern aus zahlreichen Ländern zu sehen – und auch Aufnahmen aus dem Volksparkstadion, wo der ukrainische Spitzenclub in dieser Saison seine internationalen Spiele bestreitet.

Champions League in Hamburg: Donezk empfängt Antwerpen

An diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) empfängt Donezk in der Champions League Royal Antwerpen. Die Chancen, dass es in dieser Saison noch zu weiteren Spielen in Hamburg kommt, stehen gut. Mit einem Unentschieden könnte die Mannschaft des niederländischen Trainers Marino Pusic bereits den dritten Platz, der immerhin zur Teilnahme an den Europa-League-Play-offs berechtigt, perfekt machen. Im Hinspiel Anfang Oktober hatte das Team Moral bewiesen, indem es einen 0:2-Rückstand in ein 3:2 drehte. „Das Blut des Nicht-Aufgebens liegt in deinen Genen“, singt Rakyzka.

Durch den Konflikt in der Ostukraine und den russischen Angriffskrieg befindet sich der Verein seit 2014 in einer Ausnahmesituation. Die für die EM 2012 erbaute Donbass Arena ist durch den Krieg stark beschädigt. Seine Heimspiele in der ukrainischen Liga trägt der Club aktuell in der westukrainischen Stadt Lviv aus.

Trainer Pusic in „mehreren Rollen“ gefordert

„Man ist in so einer Situation nicht nur Fußballtrainer, sondern hat mehrere Rollen. Eine davon ist es, dafür zu sorgen, dass es den Spielern gut geht“, sagte Trainer Pusic bei der Pressekonferenz. Der 52-jährige Niederländer war erst im Oktober auf seinen Landsmann Patrick van Leeuwen gefolgt. Während vor dem Spiel gegen den FC Barcelona rund 50 Journalisten im Presseraum saßen, waren es diesmal nur eine Handvoll – davon drei Reporterinnen aus der Ukraine. Männliche Journalisten müssen sich im Land aufhalten.

„Es ist klar, dass die Situation eine völlig andere ist als in unseren Heimatländern“, berichtete Pusic. „Ich bin sehr froh, dass mir die Mitarbeiter aus dem Verein sehr bei dieser Herausforderung helfen. Wir wollen aus dieser Situation das Beste machen, was natürlich nicht so einfach ist.“

Anreise nach Hamburg dauerte zehn Stunden

Allein die Anreise aus dem rund 1200 Kilometer entfernten Lviv dauerte rund zehn Stunden, ehe das Team am Sonntagabend am Flughafen Fuhlsbüttel landete. „Die Situation kostet uns sehr viel Energie“, erzählte Pusic. „Dadurch entwickeln wir aber auch eine große mentale Stärke.“

Die Fähigkeit, Widerstände anzugehen, wird auch im Song „Orange Heart“ thematisiert. „Dein Herz und dein Charakter sind aus Stahl“, heißt in einer der Textzeilen. Auch, wenn Schachtar Donezk in Besitz des ukrainischen Oligarchen Rinat Achmetow ist, definiert sich der Verein als Arbeiterclub. Die Region Donezk steht für den Kohlebergbau; ein Element, das auch im Video auftaucht. Einige Fans tragen orangene Sicherheitshelme, regelmäßig ist eine Plakette mit Schlägel und Eisen – das Symbol für den Bergbau – zu sehen.

Donezk hat Chancen auf das Achtelfinale

In Hamburg haben seit vergangenem Jahr rund 100.000 Ukrainer Zuflucht gefunden, einige von ihnen werden auch diesmal im Volksparkstadion sein. Für die Partie waren bis Montag 46.700 Karten verkauft. Das Kontingent liegt in der Champions League bei 51.000 Tickets. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir hier bekommen“, sagte Angreifer Danylo Sikan (22), der zuletzt beim 1:0-Überraschungserfolg gegen Barcelonas Starensemble getroffen hatte.

Mit drei Punkten Rückstand auf Barcelona und den FC Porto hat der Verein sogar noch Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales. Am 13. Dezember könnte es in Porto zum entscheidenden Duell kommen – dafür müsste Donezk aber zunächst gegen Antwerpen punkten, das mit Trainer Mark van Bommel nach Hamburg gereist ist. „Ich bin mit der Art und Weise, wie wir zurzeit spielen, sehr zufrieden. Wir müssen aber an unserer Chancenverwertung arbeiten“, sagte Pusic.

Antwerpen-Fans sorgten für Krawalle in Barcelona

Die Partie bedeutet erhöhte Alarmbereitschaft für die Sicherheitskräfte. Beim Spiel in Barcelona im September hatten Antwerpen-Fans für Krawalle gesorgt. Die Polizei rechnet mit etwa 500 Problemfans. Bei den bisherigen zwei Spielen, bei denen zusammen rund 100.000 Fans in den Volkspark gekommen waren, blieb es allerdings friedlich. Sollte Donezk international überwintern, würde auch der HSV profitieren; pro Partie dürften die Hamburger eine Summe im mittlereren sechsstelligen Bereich kassieren.

Der Wunsch von Olga Rakyzka ist, dass Schachtar sehr bald wieder in der heimischen Donbass Arena spielen kann. Doch das wird so schnell nicht passieren. Umso wichtiger ist für die Anhänger ihre Botschaft, denn: „Egal wo wir sind, im Herzen sind wir immer noch zusammen.“