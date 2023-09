Marcell Jansen und Jogi Bitter testen 16-Meter-Kletterwand

In der Europa-Passage am Jungfernstieg können bis zum 23. September Interessierte kostenfrei beweisen, wie schwindelfrei sie sind.

Klettern in der Innenstadt

Hamburg. Christoph Holstein war ganz schön außer Atem: „Das war eine großartige mentale und körperliche Herausforderung“, sagte der Sportstaatsrat, „wenn man runter guckt, dann ist es aus.“ Holstein war einer der ersten, der die mobile 16 Meter hohe Kletterwand – die höchste weltweit – in der Europa Passage am Jungfernstieg besteigen durfte.

Dass das „Klettern an der Alster“ im Rahmen der Active City-Initiative tatsächlich nicht so einfach ist, mussten HSV-Präsident Marcell Jansen und HSV-Handballlegende Johannes "Jogi" Bitter bei der Eröffnung der Kletterwand auf harte Art und Weise lernen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten konnten beide aber die neun Meter hohe Seite der Wand bändigen.

Die Kletterwand ist aber nicht nur für Sportler und Staatsbeamte vorgesehen. Bis zum 23. September können alle Interessierten täglich von 14 bis 20 Uhr kostenfrei im Einkaufszentrum die Einrichtung nutzen. An Schultagen sind die Vormittage für Schulklassen belegt.

Jugend-Europacup im Speedklettern in der Europa-Passage

„Es geht darum, beizutragen, dass Hamburger aktiv sind und etwas für ihre Gesundheit tun. Wir erhoffen uns, Aufmerksamkeit für die Themen Sport, Bewegung und Inklusion zu schaffen“ sagt Active-City-Botschafter Marcell Jansen.

Auch der Leistungssport soll gefordert werden. Am 24. September wird der Jugend-Europacup im Speedklettern in der Europa-Passage ausgetragen. Speedklettern wird beim nächsten olympischen Sommerturnier 2024 in Paris erstmals als eigener Wettbewerb stattfinden.

