FC St. Pauli gegen den HSV: Pokalspiel der Frauen im Millerntor-Stadion

In der Länderspielpause steigt das Hamburger Stadtduell im DFB-Pokal der Frauen. Die Kiezkicker hoffen auf einen Zuschauerrekord.

Der FC St. Pauli hofft auf eine Rekordkulisse für ein Frauenspiel in Hamburg.

Hamburg. Ein spektakuläreres Los hätte es nicht geben können: In der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen empfängt der FC St. Pauli am Wochenende des 9. bis 11. September den HSV. Wie der FC St. Pauli am Donnerstagnachmittag mitteilte, steht nach Gesprächen mit allen Beteiligten, Behörden und Verbänden fest, dass das Spiel am Millerntor stattfinden wird.

DFB-Pokal: FC St. Pauli hofft auf Zuschauerrekord

"Diese Entscheidung ist unter anderem aus organisatorischen Gründen als auch im Hinblick auf die mögliche Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer getroffen worden", teilten die Kiezkicker mit.

Entgegen kommt beiden Vereinen dabei, dass die Partie in die Länderspielpause der Männer fällt. Angesichts dessen hofft der FC St. Pauli auf ein großes Interesse an dem Spiel mit einem möglichen Zuschauerrekord für ein Frauenspiel in Hamburg.

Details zum Ticketing werden geprüft

Weitere Einzelheiten zu dem Spiel stehen noch nicht fest. Alle Fragen zu einer möglichen Live-Übertragung, zum Ticketing und dem genauen Spieltermin werden derzeit geprüft und mit allen Beteiligten abgestimmt. Details sollen so bald wie möglich veröffentlicht werden.

Die Frauen des HSV, die nach dem Aufstieg am Sonnabend gegen Borussia Mönchengladbach in die Zweite Liga starten, setzten sich in der ersten Pokalrunde mit 4:1 beim Regionalligisten ATS Buntentor durch.

Die Frauen des FC St. Pauli, die ebenfalls in der Regionalliga spielen, waren durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den Magdeburger FFC in die nächste Runde eingezogen. Das Spiel fand vor 1840 Zuschauern an der Adolf-Jäger-Kampfbahn von Altona 93 statt.