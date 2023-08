Berichte: Kane will eine Entscheidung

München. Bayern-Wunschspieler Harry Kane will einem Medienbericht zufolge noch in dieser Woche eine Entscheidung im Transfer-Poker um seine Zukunft.

Falls der FC Bayern und Kanes bisheriger Fußballclub Tottenham Hotspur sich in dieser Woche nicht einigen könnten, werde Kane einen Wechsel zunächst auf Eis legen, berichtete die englische Zeitung „The Telegraph“. Die Münchner erwägen demzufolge, ein weiteres Angebot für den Stürmerstar abzugeben, nachdem Tottenham die letzte Rekord-Offerte abgelehnt hatte.

Nach Informationen von Sport1 verlangt der Premier-League-Club eine höhere Sockelablöse. 100 Millionen Pfund (116 Millionen Euro) fordert Tottenham angeblich für seinen Torjäger. Das Portal „The Athletic“ schrieb, die beiden Vereine lägen bei ihren Vorstellungen über die Ablösesumme für den 30 Jahre alten englischen Nationalmannschaftskapitän rund 25 Millionen Pfund (29 Millionen Euro) voneinander entfernt.

Berichten zufolge hatte der deutsche Meister in der vergangenen Woche sein insgesamt drittes Angebot mit einer Gesamtsumme von rund 100 Millionen Euro für Kane abgegeben und Tottenham gleichzeitig eine Frist bis Freitagnacht gesetzt. Diese ließ der Premier-League-Club aber verstreichen, am Montag folgte dann die erneute Absage an die Münchner.

Tottenham startet am Sonntag in die neue Premier-League-Saison. Nach Informationen des „Telegraph“ lehnt Kane einen Wechsel nach dem Saisonstart ab. Der Vertrag des Stürmers in London läuft im kommenden Sommer aus. Die Spurs, allen voran Club-Besitzer Joe Lewis, sind nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei abzugeben. Damit müsste Kane entweder einen neuen Vertrag in Tottenham unterschreiben oder spätestens im Winter wechseln.

