Ocean Race: Boris Herrmann segelt Etappe mit zwei Frauen – als Einziger

Aarhus. Extremsegler Boris Herrmann segelt die sechste Etappe des Ocean Race erstmals mit zwei Frauen an Bord. Neben Co-Skipperin Rosalin Kuiper wird Axelle Pillain zum Team dazustoßen.

Damit ist der Hamburger der einzige Skipper der Flotte, zu dessen Crew auf einer der Etappen zwei Frauen gehören. „Axelle ist seit vielen Monaten ein wichtiges Mitglied unseres Teams und es ist aufregend zu sehen, dass sie jetzt auch Rennen fahren darf“, so Herrmann.

Ocean Race: Boris Herrmann segelt sechste Etappe mit zwei Frauen

Die Französin war bereits Ende 2022 von dem Hamburger als Co-Skipperin und Ersatzfrau nominiert worden. Sie gehört seit etwa einem Jahr zum Team Malizia, kümmert sich vor allem um die Elektronik an Bord. Die 32-Jährige ist bereits eine erfahrene Seglerin, nahm unter anderem an der Regatta Mini-Transat teil.

Boris Herrmann ist der einzige Skipper der Flotte, der zwei Frauen im Team hat.

Foto: Tatjana Pokorny / dpa

Nun wird sie neben Will Harris, Onboard-Reporter Antoine Auriol, Herrmann und Rosalin Kuiper das Schiff von Aarhus bis nach Den Haag segeln. „Ich freue mich sehr, bei der sechsten Etappe des Ocean Race an Bord zu sein! Ich träume schon seit vielen Jahren davon, an dem legendären Rennen teilzunehmen, und die Teilnahme daran ist der Höhepunkt einer Menge harter Arbeit. Ich bin aufgeregt und glücklich, die Gelegenheit zu haben, an der Seite von Boris, Will und Rosie zu segeln.“

Gleichzeitig hat es im Team Holcim PRB einen unerwarteten Personalwechsel gegeben. Skipper Kevin Escoffier trat am Sonnabend von seinem Posten im Schweizer Team zurück. Der Franzose gab seinen Rücktritt persönlich auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt.

Kevin Escoffier wird letzte Etappen nicht mehr am Ocean Race teilnehmen

„Ich habe beschlossen, von meinen Aufgaben als Skipper des Team Holcim-PRB bis zum Ende dieser Auflage von The Ocean Race zurückzutreten. Ich bewundere das Engagement und die Qualität der Arbeit dieses großartigen Teams, das ich seit Beginn des Rennens die Ehre hatte anzuführen“, so der 43-Jährige.

Benjamin Schwartz wird die Crew nun als Skipper anführen. Escoffier war einer der Favoriten für den Sieg im Ocean Race. Er lag nur einen Punkt hinter dem führenden Team 11th Hour Racing. Herrmann rangiert derzeit auf dem dritten Platz.

Ocean Race: Guyot environnement – Team Europe steigt wieder ein

Das fünfte Team im Rennen, Guyot environnement – Team Europe, wird zur sechsten Etappe wieder ins Rennen einsteigen. Das Schiff hatte kurz vor Newport seinen Mast verloren und musste in den vergangenen Wochen erst einmal repariert werden. Zuletzt lag die älteste der fünf Imoca-Yachten in der Kieler Knierim Werft.

Tag und Nacht wurde hier gearbeitet, damit sie an diesem Donnerstag in die mit gerade einmal 800 Seemeilen kürzeste Etappe starten kann. Am Freitagnachmittag werden die fünf Rennyachten dann in der Kieler Förde bei einem sogenannten Fly-By erwartet.