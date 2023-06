Party rückt näher: THW Kiel dicht vor Handball-Meisterschaft

Der THW Kiel steht in der Handball-Bundesliga dicht vor dem 23. Meistertitel. Nach einem Sieg beim Bergischen HC geht der Tabellenführer mit einem Zwei-Punkte-Polster in die finale Saison-Woche.

Düsseldorf. Der THW Kiel kann den Sekt für die Meister-Party kalt stellen. Der Rekord-Champion gewann beim Bergischen HC mit 29:26 (13:14) und geht mit einem Vorsprung von zwei Punkten und einer um 26 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber Verfolger und Titelverteidiger SC Magdeburg in die letzten zwei Saisonspiele der Handball-Bundesliga.

„Ich habe keine Zweifel mehr am Titelgewinn der Kieler. Das lassen sie sich nicht mehr nehmen“, prophezeite Stefan Kretzschmar, Sportvorstand des Tabellendritten Füchse Berlin, als Experte beim Pay-TV-Sender Sky. Der Hauptstadt-Club verspielte im Anschluss durch ein 19:25 (10:14) bei Frisch Auf Göppingen nicht nur die letzte theoretische Titelchance, sondern auch die Möglichkeit auf das Erreichen der Champions League. Eine Woche nach dem Triumph in der European League lieferten die Füchse dabei eine enttäuschende Leistung ab.

Auf dem Weg zum 23. Meistertitel spielt Kiel am Mittwoch zu Hause gegen die HSG Wetzlar und zum Abschluss am kommenden Sonntag in Göppingen. Magdeburg empfängt am Donnerstag den TVB Stuttgart und muss am letzten Spieltag in Wetzlar antreten. Trotz der hervorragenden Ausgangsposition mahnte THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler: „Wir brauchen noch drei Punkte.“

Kiel will die Meisterschaft - Rennen um Europa

Vor 6721 Zuschauern in Düsseldorf tat sich der THW, bei dem Kapitän Domagoj Duvnjak mit fünf Toren bester Werfer war, 30 Minuten lang schwer und lag zur Pause überraschend zurück. „Wir müssen uns jetzt schütteln und die Nervosität ablegen“, forderte Kiels Trainer Filip Jicha sichtlich verärgert in einer Auszeit kurz vor der Halbzeit.

Die klare Ansage nahmen sich seine Schützlinge nach dem Wechsel zu Herzen. Beim 21:18 (43. Minute) hatte sich der Favorit erstmals ein Drei-Tore-Polster erarbeitet und baute die Führung in der Folge phasenweise auf sechs Tore aus. „Wir haben in der ersten Halbzeit viele technische Fehler gemacht und in der Pause etwas lauter in der Kabine gesprochen. Danach haben wir das besser gemacht“, sagte Rückraumstar Sander Sagosen.

Im Kampf um den letzten internationalen Startplatz ließ die TSV Hannover-Burgdorf mit einem 35:30 (20:15)-Sieg beim Tabellenvierten SG Flensburg-Handewitt aufhorchen. Das Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop schloss mit 34:30 Punkten zum HSV Hamburg auf Rang sechs, der das Ticket für die European League bringt, auf. Auch die MT Melsungen, die das Hessen-Derby bei der HSG Wetzlar mit 27:25 (14:10) gewann, als Tabellenachter mit 32:32 Zählern und der TBV Lemgo Lippe auf Platz neun (31:33) sind noch im Rennen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport